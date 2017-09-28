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Бабаев: результат матча ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" является предсказуемым

Спорт
28 сентября, 1:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

По мнению гендиректора ЦСКА, защитники армейцев допускали нехарактерные для команды ошибки

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Разгромное поражение московского ЦСКА от английского "Манчестер Юнайтед" в матче Лиги чемпионов было предсказуемо. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

В среду ЦСКА проиграл "Манчестер Юнайтед в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:4. Встреча прошла в Москве.

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"Манчестер Юнайтед" разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов

"Что касается итогов игры, с одной стороны предсказуемо, потому что "Юнайтед" очень впечатляет. В последнее время это, наверное, лучшая команда с точки зрения организации игры. Но, когда мы допускаем такие ошибки, упрощаем задачу и преподносим подарки для манкунианцев", - сказал Бабаев.

"Но вся борьба впереди, это групповой турнир, и я надеюсь, что с "Базелем" мы сыграем немного по-другому. Мы знаем, как швейцарцы сыграли с "Бенфикой" (португальцы проиграли со счетом 0:5 - прим. ТАСС), и это очень серьезно. Тем серьезней будем готовиться мы, ничего катастрофического не произошло, играем дальше, и у нас будет повод для радости", - отметил гендиректор ЦСКА.

По его мнению, защитники армейцев допускали нехарактерные для команды ошибки. "Но свалить все на волнение не представляется возможным, потому что у нас играют очень опытные ребята в защите. Наверное, немного перегорели, думаю, что тренерский штаб с футболистами разберутся. Но повторю, что такие ошибки допускать неприемлемо, тем более с таким соперником, как "Манчестер Юнайтед", который просто не прощает", - подчеркнул Бабаев.

В турнирной таблице группы A "Манчестер Юнайтед" занимает первое место с шестью очками, далее идут швейцарский "Базель", ЦСКА (по 3), португальская "Бенфика" (0). В следующем туре 18 октября пройдут матчи ЦСКА - "Базель" и "Бенфика" - "Манчестер Юнайтед".

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