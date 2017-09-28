Бабаев: гол ЦСКА в матче с "Манчестер Юнайтед" является заслугой болельщиков

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Болельщики футбольного клуба ЦСКА были лучшими в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед", благодаря им армейцы забили гол. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

В среду ЦСКА проиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:4. Встреча прошла в Москве.

"Очень порадовали сегодня болельщики, они были лучшие для нас, если не брать игру "Манчестер Юнайтед", она тоже впечатляет. Мы благодарны фанатам, которые с первой и до последней минуты поддерживали и делали это без нарушений правил общественного порядка. И гол [Константина] Кучаева, который сгладил впечатления от результата, - во многом заслуга именно болельщиков, которые продолжали верить в команду и гнали ее вперед", - сказал Бабаев.

В турнирной таблице группы A "Манчестер Юнайтед" занимает первое место с шестью очками, далее идут швейцарский "Базель", ЦСКА (по 3), португальская "Бенфика" (0). В следующем туре 18 октября пройдут матчи ЦСКА - "Базель" и "Бенфика" - "Манчестер Юнайтед".