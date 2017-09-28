Тренер "Манчестер Юнайтед" Моуринью не ожидал такого сильного старта матча с ЦСКА

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Начало матча второго раунда группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА в исполнении футболистов английского "Манчестер Юнайтед" стало неожиданностью. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер английской команды Жозе Моуринью.

В среду ЦСКА в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов крупно проиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:4.

"Конечно, не ожидал такого начала игры, первые четыре удара превратились в три гола. Мы начали очень сильно, держали мяч, быстро выходили в атаку. После этого нам надо было только сохранить спокойствие и довести дело до победы, - поделился впечатлениями Моуринью. - Конечно, такая победа хорошо скажется на всей команде, а также на отдельных игроках, например, Андре Эррера, Антони Марсьяль. Я доволен, что игроки получили большой заряд уверенности в себе".

"Лучший матч в Москве"

Португальский тренер также отметил, что матч против ЦСКА стал лучшим в его карьере в Москве. Накануне встречи Моуринью заявил, что нынешний состав ЦСКА - сильнейший, с которым ему удавалось встречаться. На вопрос, что его слова не соотносятся с итоговым счетом, португальский специалист ответил: "Если кратко, сегодня было мое сильнейшее выступление в Москве. Например, мы приезжали сюда с "Реалом" и "Интером уже в плей-офф, а давление было выше".

В другой встрече группы А швейцарский "Базель" на своем поле разгромил португальскую "Бенфику" со счетом 5:0. После двух туров в турнирной таблице лидирует "Манчестер Юнайтед" (6 очков), далее идут "Базель" (3), ЦСКА (3), "Бенфика" (0).

Следующий матч подопечные Виктора Гончаренко проведут 18 октября дома против "Базеля".