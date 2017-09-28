Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер "Манчестер Юнайтед" Моуринью не ожидал такого сильного старта матча с ЦСКА

Спорт
28 сентября, 0:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

В среду ЦСКА в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов крупно проиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:4

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер ФК "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку (слева направо)

Главный тренер ФК "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку (слева направо)

© Сергей Савостьянов/ТАCC

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Начало матча второго раунда группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА в исполнении футболистов английского "Манчестер Юнайтед" стало неожиданностью. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер английской команды Жозе Моуринью.

В среду ЦСКА в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов крупно проиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:4.

"Конечно, не ожидал такого начала игры, первые четыре удара превратились в три гола. Мы начали очень сильно, держали мяч, быстро выходили в атаку. После этого нам надо было только сохранить спокойствие и довести дело до победы, - поделился впечатлениями Моуринью. - Конечно, такая победа хорошо скажется на всей команде, а также на отдельных игроках, например, Андре Эррера, Антони Марсьяль. Я доволен, что игроки получили большой заряд уверенности в себе".

"Лучший матч в Москве"

Португальский тренер также отметил, что матч против ЦСКА стал лучшим в его карьере в Москве. Накануне встречи Моуринью заявил, что нынешний состав ЦСКА - сильнейший, с которым ему удавалось встречаться. На вопрос, что его слова не соотносятся с итоговым счетом, португальский специалист ответил: "Если кратко, сегодня было мое сильнейшее выступление в Москве. Например, мы приезжали сюда с "Реалом" и "Интером уже в плей-офф, а давление было выше".

В другой встрече группы А швейцарский "Базель" на своем поле разгромил португальскую "Бенфику" со счетом 5:0. После двух туров в турнирной таблице лидирует "Манчестер Юнайтед" (6 очков), далее идут "Базель" (3), ЦСКА (3), "Бенфика" (0).

Следующий матч подопечные Виктора Гончаренко проведут 18 октября дома против "Базеля".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гончаренко: первый гол "Манчестер Юнайтед" развалил игру футболистов ЦСКА
2
Александр Емельяненко победил нокаутом в своем первом бою за три года
3
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
4
Глава МИД Сирии заявил, что Россия не нуждается в военной базе в Дейр-эз-Зоре
5
Таксопарк предлагал потерпевшей пассажирке "Яндекс.Такси" урегулировать спор мирно
6
Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились
7
Стивен Сигал назвал глупцами тех, кто верит во вмешательство России в выборы в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама