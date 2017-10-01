Футболист ЦСКА Дзагоев получил травму ахиллова сухожилия и пропустит около месяца

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ТАСС, 1 октября. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев получил травму ахиллова сухожилия и не сыграет против "Уфы". Об этом сообщается на официальном сайте армейцев.
Дзагоев получил травму ахиллова сухожилия в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед". Встреча прошла в Москве 27 сентября.
В воскресенье 27-летний Дзагоев не попал в заявку на матч 12-го тура чемпионата России против "Уфы", который проходит на "ВЭБ-Арене".
"К сожалению, Дзагоев получил травму, - сказал в эфире телеканала "Наш Футбол" главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. - Мы провели обследование после игры с МЮ, он выбыл на срок до четырех недель".
Ранее полузащитник был вызван в сборную России для подготовки к товарищеским матчам против команд Южной Кореи и Ирана, которые состоятся 7 и 10 октября в Москве и Казани соответственно.
Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В текущем сезоне полузащитник провел за команду 11 матчей чемпионата России и шесть игр Лиги чемпионов. В мае футболист пропустил несколько игр ЦСКА из-за травмы задней поверхности бедра, из-за чего не был включен в заявку сборной России на Кубок конфедераций.