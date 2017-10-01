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Тренер "Зенита" Манчини: в матче с "Анжи" недооценки соперника не было

Спорт
1 октября, 21:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

"Зенит" и "Анжи" сыграли вничью со счетом 2:2

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Главный тренер петербургского "Зенита" Роберто Манчини считает, что нельзя говорить о недооценке "Анжи" со стороны его команды. Об этом итальянский специалист заявил в эфире телеканала "Наш футбол".

"Зенит" сыграл вничью с "Анжи" со счетом 2:2 в гостевом матче 12-го тура чемпионата России.

"Это был очень сложный, жесткий матч, мы совершили несколько ошибок, может, были немного уставшими, потому что играли три дня назад. Недооценки соперника не было", - сказал Манчини.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице с 28 очками, "Анжи" - 16-е с девятью баллами. В следующем матче 14 октября "Анжи" сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом". "Зенит" 15 сентября примет тульский "Арсенал".

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