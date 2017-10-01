Тренер "Зенита" Манчини: в матче с "Анжи" недооценки соперника не было

Первый фестиваль фейерверков прошел в АрхангельскеОбщество 1 октября, 21:34
Тренер "Зенита" Манчини: в матче с "Анжи" недооценки соперника не былоСпорт 1 октября, 21:16
Избирательные участки закрылись на референдуме о независимости КаталонииМеждународная панорама 1 октября, 21:07
Хоккеист ЦСКА Окулов считает, что "ссылка" в ВХЛ пошла ему и партнерам на пользуСпорт 1 октября, 20:58
"Рома" победила "Милан" в матче чемпионата ИталииСпорт 1 октября, 20:58
"Зенит" сыграл вничью с "Анжи" в матче 12-го тура РФПЛСпорт 1 октября, 20:54
Останки 86 красноармейцев захоронили на мемориальном кладбище в ЧечнеОбщество 1 октября, 20:48
Вопреки всем препонам Мадрида жители Каталонии массово вышли голосовать за независимостьМеждународная панорама 1 октября, 20:31
Якутск оказался в шаге от энергетической катастрофы из-за ЧП на ГРЭСПроисшествия 1 октября, 20:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Главный тренер петербургского "Зенита" Роберто Манчини считает, что нельзя говорить о недооценке "Анжи" со стороны его команды. Об этом итальянский специалист заявил в эфире телеканала "Наш футбол".
"Зенит" сыграл вничью с "Анжи" со счетом 2:2 в гостевом матче 12-го тура чемпионата России.
"Это был очень сложный, жесткий матч, мы совершили несколько ошибок, может, были немного уставшими, потому что играли три дня назад. Недооценки соперника не было", - сказал Манчини.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице с 28 очками, "Анжи" - 16-е с девятью баллами. В следующем матче 14 октября "Анжи" сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом". "Зенит" 15 сентября примет тульский "Арсенал".