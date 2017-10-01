"Зенит" сыграл вничью с "Анжи" в матче 12-го тура РФПЛ

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Махачкалинский "Анжи" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 2:2 в домашнем матче 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
В составе "Зенита" отличились Александр Кокорин (57-я минута) и Леандро Паредес (85). У "Анжи" голы забили Олег Данченко (20) и Адлан Кацаев (59).
В матче завершилась сухая серия голкипера "Зенита" Андрей Лунева, которая составила 614 минут. Он превзошел результат бывшего вратаря петербургского клуба Вячеслава Малафеева (608).
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице с 28 очками, "Анжи" - 16-е с девятью баллами.
В следующем матче 14 октября "Анжи" сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом". "Зенит" 15 сентября примет тульский "Арсенал".