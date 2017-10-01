"Зенит" сыграет с аутсайдером "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Три матча в Москве и Каспийске пройдут в воскресенье в 12-м туре чемпионата России по футболу. ЦСКА примет "Уфу" Сергея Семака, в столичном дерби сыграют "Локомотив" и "Динамо", тогда как "Зенит" отправится в гости к "Анжи".

В заключительный игровой день тура на поле выйдут участники еврокубковых турниров. ЦСКА в среду получил урок европейского футбола в Лиге чемпионов, на своем поле проиграв английскому "Манчестер Юнайтед" - 1:4. В премьер-лиге армейцы могут подняться на третье место, которое даст возможность выступить в главном еврокубке и в будущем сезоне. В случае победы над "Уфой" ЦСКА опередит "Краснодар", который свой матч тура уже проиграл.

В семи последних встречах чемпионата России ЦСКА пропустил лишь три мяча, однако в предыдущем туре армейцы не сумели забить аутсайдеру "Динамо" (0:0). "Уфа", в свою очередь, неделю назад прервала серию неудач, победив со счетом 1:0 тульский "Арсенал", однако в нынешнем сезоне уфимцы уже не представляются такой неуступчивой командой, как ранее.

Год назад "Уфу" возглавлял главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который перебрался в армейский клуб прошлой зимой. Его сменил Семак - 41-летний специалист получил первую самостоятельную работу. Семак большую часть карьеры провел именно в ЦСКА, где выступал в 1994-2004 годах, выиграв чемпионат страны и Кубок России. Пока команде Семака предстоит борьба за выживание, а главные проблемы у "Уфы" в атаке - лишь восемь забитых мячей в 11 матчах.

В шести матчах ЦСКА лишь раз не сумел победить "Уфу", в прошлом сезоне одержав две "сухие" победы. Очередной матч пройдет на стадионе армейцев в 14:00 мск. Главным арбитром назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

Столичное дерби в Черкизове

В воскресенье в столице состоятся два матча. В 16:30 "Локомотив" на домашней "РЖД-Арене" сыграет с "Динамо". Команда Юрия Семина, который выступал за "Динамо" в нападении и тренировал бело-голубых в 2006 году, в четверг уверенно провела матч Лиги Европы с чешским "Фаставом", разгромив скромного соперника со счетом 3:0 благодаря хет-трику Мануэла Фернандеша. В чемпионате страны "Локомотив" идет вторым, на четыре очка отставая от "Зенита", в последнем матче вырвав в концовке победу у "Ростова" в гостях - 1:0. Победу "Локомотиву" принес португальский новичок Эдер.

Вернувшись весной в премьер-лигу, "Динамо" пока выглядит аутсайдером и уже четыре матча не может забить. Команда Юрия Калитвинцева набрала всего 10 очков и рискует вновь покинуть элиту российского футбола, опустившись на предпоследнее место. Проблемы в атаке усугубила травма лучшего бомбардира бело-голубых Кирилла Панченко, который в нынешнем году на поле уже не выйдет.

В чемпионатах России у "Локомотива" серьезное преимущество над "Динамо" - 22 победы при 14 поражениях в 50 матчах. Главный арбитр столичного дерби - москвич Сергей Карасев. Матчу будет предшествовать минута молчания в память бывшего защитника Алексея Арифуллина, который скончался в четверг на 47-м году жизни.

15 лет без домашних побед

Завершится тур матчем между "Анжи" и "Зенитом" - последней и первой командами чемпионата. Махачкалинцы в предыдущем матче на своем поле проиграли "Краснодару" со счетом 1:5, зато потом в гостях едва не обыграли чемпиона страны "Спартак" (2:2). "Анжи" пропустил уже 25 голов, тогда как "Зениту" нет равных как по игре в атаке (21 забитый мяч), так и в оборонительных действиях (3 пропущенных мяча).

"Зенит" в четверг провел матч Лиги Европы с испанским клубом "Реал Сосьедад" и со счетом 3:1 победил непростого соперника. Очередные два гола забил лучший российский бомбардир сезона Александр Кокорин, который в национальном чемпионате отличился лишь раз в четырех последних матчах.

В прошлом сезоне "Зенит" дважды сыграл вничью с "Анжи", кроме того, год назад петербуржцы с разгромным счетом 0:4 проиграли махачкалинцам в гостях в 1/8 финала Кубка России. Зато в чемпионатах России "Анжи" в последний раз побеждал "Зенит" в 2002 году, когда в итоге покинул премьер-лигу.

Предстоящая встреча состоится на "Анжи-Арене", начало - 19:00 мск. Главный арбитр - Алексей Матюнин из Москвы.

12-й тур стартовал в пятницу, когда "Арсенал" победил "Краснодар" - 1:0. В субботу хабаровский СКА победил "Ростов" (2:1), "Тосно" - "Ахмат" (1:0), "Рубин" проиграл "Амкару" (0:1), а "Спартак" оказался сильнее "Урала" - 2:0. В чемпионате наступает перерыв до 13 октября, связанный с матчами сборных команд.

В чемпионате России лидирует "Зенит", набрав 27 очков (11 матчей). 23 очка у "Локомотива" (11), 21 - у "Краснодара" (12).