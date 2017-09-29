"Локомотив" преподал урок футбола чешскому "Фаставу" в матче Лиги Европы

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" разгромил чешский "Фастав" со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "РЖД-Арена" в Москве.

Перед началом матча "Локомотив" организовал особый прием для всех пришедших болельщиков. Гостей стадиона на входе встречали, помимо уже ставших традиционными развлечений, национальная чешская кухня и классическая музыка. Специально приглашенные музыканты на скрипках и виолончелях исполняли известные произведения таких композиторов, как Вольфганг Моцарт и Антонио Вивальди. Всего же на стадион пришло около 10 тысяч зрителей. Фанатские сектора были заняты практически полностью.

"Локомотив" активно начал встречу и уже к 17-й минуте обеспечил себе комфортное преимущество в три мяча. Трижды отличился португальский полузащитник Мануэл Фернандеш, который оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы. Предыдущее рекордное достижение принадлежало форварду греческого ПАОКа Стеваносу Атанасиадису, который 18 сентября 2014 года в матче группового турнира против минского "Динамо" (6:1) забил три мяча к 28-й минуте встречи.

После матча главный тренер "Локомотива" Юрий Семин похвалил своих подопечных за ударное начало встречи. "Очень хорошее начало, быстро забитые голы. Впервые в сезоне мы так активно стартовали, доставили радость болельщикам, потому что давно не выигрывали в еврокубках. Игра хорошо сложилась, потому что мы очень активно начали. В штрафной площади соперника было очень много предложений", - сказал наставник московской команды.

Урок футбола

Главный тренер гостей Богумил Паник посетовал на отсутствие у команды опыта игры в матчах такого уровня. "Фастав" проводит лишь второй сезон после возвращения в элиту чешского футбола, а в Лигу Европы игроки из Злина попали, как и "Локомотив", благодаря победе в национальном кубке.

"Лига Европы - это для нас университет, мы учимся играть в футбол на таком уровне, - сказал Паник после матча. - Сегодня у нас была жесткая лекция: уже к 17-й минуте получили три гола. Матч решили две индивидуальные ошибки в начале, команда хозяев выиграла совершенно заслуженно. Будем в ответном матче пытаться забить ей гол".

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча отметил, что команда могла забивать "Фаставу" еще больше, но подвела реализация, а президент клуба Илья Геркус выразил надежду, что Фернандеш будет вызван в сборную Португалии. Сам же 31-летний футболист скромно заметил, что "Локомотив" победил за счет организованной игры всей команды.

После двух туров группового раунда Лиги Европы "Локомотив" занимает первое место в группе F, набрав четыре очка. За железнодорожниками располагаются сразу два клуба, набравшие по два очка и не забившие еще ни одного гола, - датский "Копенгаген" и молдавский "Шериф". Последнее место в группе занимает "Фастав", набравший одно очко.

В следующем туре "Локомотив" 19 октября на выезде сыграет против "Шерифа". В тот же день в Чехии состоится матч между "Фаставом" и "Копенгагеном".