Тренер: "Локомотив" преподал "Фаставу" жесткий футбольный урок

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Тренер: "Локомотив" преподал "Фаставу" жесткий футбольный урокСпорт 29 сентября, 0:33
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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" в матче Лиги Европы преподал жесткий урок чешскому "Фаставу", забив три гола уже к 17-й минуте встречи. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер чешской команды Богумил Паник.
В четверг московский "Локомотив" на своем поле обыграл "Фастав" со счетом 3:0 в матче второго тура группового раунда Лиги Европы.
"Лига Европы - это для нас университет, мы учимся играть в футбол на таком уровне. Сегодня у нас была жесткая лекция: уже к 17-й минуте получили три гола. Матч решили две индивидуальные ошибки в начале, команда хозяев выиграла совершенно заслуженно. Будем в ответном матче пытаться забить ей гол", - сказал Паник.
"В перерыве готовили футболистов к тому, чтобы не пропустить семь голов от "Локомотива". И я доволен, как сыграли все наши четыре защитника. "Локомотив" сильнее "Шерифа", эта разница очевидна, ее хорошо видно", - добавил тренер.
В следующем туре "Локомотив" 19 октября на выезде сыграет против молдавского "Шерифа". В тот же день в Чехии "Фастав" примет датский "Копенгаген".