"Локомотив" разгромил "Фастав" в матче Лиги Европы

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский "Локомотив" крупно победил чешский "Фастав" со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Москве на стадионе "РЖД-Арена".
Три мяча забил португальский полузащитник Мануэл Фернандеш (2, с пенальти, 6 и 17-я минуты). Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы. Предыдущее рекордное достижение принадлежало форварду греческого ПАОКа Стеваносу Атанасиадису, который 18 сентября 2014 года в матче группового турнира против минского "Динамо" (6:1) забил три мяча к 28-й минуте встречи.
В другом матче группы F молдавский "Шериф" на своем поле сыграл вничью с датским "Копенгагеном" (0:0). В турнирной таблице лидирует "Локомотив" (6 очков), далее располагаются "Копенгаген" (2), "Шериф" (2), "Фастав" (1). В следующем матче турнира железнодорожники 19 октября на выезде встретятся с "Шерифом". "Фастав" в тот же день примет "Копенгаген".