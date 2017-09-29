Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россия увеличила отрыв от Португалии и приблизилась к показателю Франции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам второго тура группового этапа Лиги Европы.

В четверг "Зенит" в Санкт-Петербурге обыграл испанский "Реал Сосьедад" (3:1), а "Локомотив" в Москве разгромил чешский "Фастав" (3:0). Португальские клубы выступили менее успешно - "Витория Гимарайнш" на выезде уступила турецкому "Коньяспору" (1:2), а "Брага" дома сыграла вничью с другой командой из Турции - "Истанбул Башакшехир" (1:1). Что касается клубов из "Франции", то "Лион" в родных стенах разошелся миром с итальянской "Аталантой" (1:1), "Марсель" в гостях потерпел поражение от австрийского "Зальцбурга" (0:1), а "Ницца" на своем поле разгромила голландский "Витесс" (3:0).

Суммарный коэффициент России теперь составляет 46,382 балла, Португалии - 42,248, а Франции - 49,248. Лидирует в таблице коэффициентов УЕФА Испания, далее следуют Англия, Италия и Германия. Причем итальянцы обогнали немцев лишь на этой неделе.

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия - на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия), в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы - три.

В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же - в Лиге Европы. В еврокубки текущего сезона попали пять российских клубов - "Спартак" и ЦСКА в Лигу чемпионов, "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" - в Лигу Европы, однако краснодарская команда уже выбыла из турнира, уступив в заключительном квалификационном раунде сербской "Црвене Звезде".

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" и ЦСКА проведут домашние матчи, красно-белые 17 октября сыграют с испанской "Севильей", а красно-синие 18 октября сразятся со швейцарским "Базелем". В третьем туре группового этапа Лиги Европы "Зенит" 19 октября в Санкт- Петербурге встретится с норвежским "Русенборгом", а "Локомотив" в этот же день в Тирасполе померится силами с молдавским "Шерифом".

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью - 0,5. За победу в игре основного раунда - два очка, за ничью - одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала - пять. За выход клуба в 1/4 финала, 1/2 финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента учитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий рейтинг страны - это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.