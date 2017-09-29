Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мещеряков опроверг информацию о конфликте президента "Локомотива" Геркуса и Семина

Спорт
29 сентября, 1:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Председатель совета директоров клуба заявил, что когда "Локомотив" показывает такой результат, то ни о каком конфликте не может быть и речи

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Конфликта между главным тренером "Локомотива" Юрием Семиным и президентом футбольного клуба Ильей Геркусом не существует. Об этом журналистам сказал председатель совета директоров ФК "Локомотив" Анатолий Мещеряков.

В четверг "Локомотив" обыграл чешский "Фастав" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:0. В составе хозяев хет-трик оформил Мануэл Фернандеш.

"Не хотелось бы выражаться нецензурными словами, но на мой взгляд, когда "Локомотив" показывает такой результат, то ни о каком конфликте не может быть и речи", - сказал Мещеряков.

В другом матче группы F молдавский "Шериф" дома сыграл вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 0:0 В турнирной таблице лидирует "Локомотив" (4 очка), далее располагаются "Копенгаген" (2), "Шериф" (2), "Фастав" (1). В следующем матче турнира "Шериф" 19 октября примет "Локомотив", "Копенгаген" в тот же день на выезде встретится с "Фаставом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
2
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
3
Путин и Эрдоган поддержали территориальную целостность Ирака и Сирии
4
Делегация РФ потребовала в СПЧ ООН правильно называть субъекты России
5
Сенат США утвердил Джона Хантсмана послом в РФ
6
Ошибки "Реал Сосьедада" и дубль Кокорина вывели "Зенит" в лидеры группы Лиги Европы
7
Земля находится под влиянием сильной магнитной бури
Темы дня
Новости партнеров
Реклама