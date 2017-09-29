Мещеряков опроверг информацию о конфликте президента "Локомотива" Геркуса и Семина

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Конфликта между главным тренером "Локомотива" Юрием Семиным и президентом футбольного клуба Ильей Геркусом не существует. Об этом журналистам сказал председатель совета директоров ФК "Локомотив" Анатолий Мещеряков.

В четверг "Локомотив" обыграл чешский "Фастав" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:0. В составе хозяев хет-трик оформил Мануэл Фернандеш.

"Не хотелось бы выражаться нецензурными словами, но на мой взгляд, когда "Локомотив" показывает такой результат, то ни о каком конфликте не может быть и речи", - сказал Мещеряков.

В другом матче группы F молдавский "Шериф" дома сыграл вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 0:0 В турнирной таблице лидирует "Локомотив" (4 очка), далее располагаются "Копенгаген" (2), "Шериф" (2), "Фастав" (1). В следующем матче турнира "Шериф" 19 октября примет "Локомотив", "Копенгаген" в тот же день на выезде встретится с "Фаставом".