Мещеряков: "Локомотив" не испытает проблем с финансовым fair play

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МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. "Локомотив" не будет иметь проблем с соответствием правилам финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам 2017 года. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков.
"У нас нормальная ситуация с fair play. Менеджмент клуба этим занимается. Не думаю, что у нас могут быть какие-то проблемы в этом вопросе", - сказал Мещеряков.
В 2015 году УЕФА завел дело в отношении "Локомотива" в связи с нарушением клубом критериев финансового fair play, связанных с системой финансирования клуба. Между УЕФА и "Локомотивом" было заключено мировое соглашение. Клубу удалось выполнить условия соглашения, он был допущен к участию в Лиге Европы сезона-2017/18. Теперь "Локомотив" ждет проверка по итогам 2017 года, по результатам которой станет ясно, сможет ли команда выступать в еврокубках сезона-2018/19.