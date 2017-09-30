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Мещеряков: "Локомотив" не испытает проблем с финансовым fair play

Спорт
30 сентября, 14:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По словам председателя совета директоров "Локомотива", менеджмент клуба этим занимается

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. "Локомотив" не будет иметь проблем с соответствием правилам финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам 2017 года. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков.

"У нас нормальная ситуация с fair play. Менеджмент клуба этим занимается. Не думаю, что у нас могут быть какие-то проблемы в этом вопросе", - сказал Мещеряков.

В 2015 году УЕФА завел дело в отношении "Локомотива" в связи с нарушением клубом критериев финансового fair play, связанных с системой финансирования клуба. Между УЕФА и "Локомотивом" было заключено мировое соглашение. Клубу удалось выполнить условия соглашения, он был допущен к участию в Лиге Европы сезона-2017/18. Теперь "Локомотив" ждет проверка по итогам 2017 года, по результатам которой станет ясно, сможет ли команда выступать в еврокубках сезона-2018/19.

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