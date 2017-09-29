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Нападающий "Зенита" Кокорин признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы

Спорт
29 сентября, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

В четверг "Зенит" обыграл "Реал Сосьедад" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:1, Кокорин оформил дубль

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин стал лучшим футболистом недели в Лиге Европы. Итоги голосования приводятся на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В четверг "Зенит" обыграл испанский "Реал Сосьедад" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:1. Кокорин забил два гола. Форвард оформил третий дубль в третьем матче турнира подряд.

На счету Кокорина 39% голосов. Второе место в опросе занял Константин Будеску, полузащитник румынской "Стяуа", которая обыграла швейцарский "Лугано" со счетом 2:1. За него проголосовало 24%.

Третье место в голосовании занял полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш. "Локомотив" дома обыграл чешский "Фастав" со счетом 3:0. Фернандеш оформил хет-трик.

Также на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы претендовали хорватский нападающий греческого АЕКа Марко Ливая, португальский нападающий итальянского "Милана" Андре Силва, турецкий форвард клуба "Истанбул Башакшехир" Эмре Белезоглу, английский нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт и бразильский форвард украинского "Динамо" (Киев) Жуниор Мораэс.

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