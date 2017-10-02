Голубев: прилегающая к "Ростов-Арене" территория станет новым центром города

Футболист ЦСКА Головин выбыл на две недели и пропустит матчи сборной РоссииСпорт 2 октября, 14:13
Надаль расстроен радикализацией испанского общества из-за референдумаСпорт 2 октября, 14:12
Главный трофей ЧМ-2018 увидели 15 тысяч жителей Уфы в рамках тура кубка мираСпорт 2 октября, 14:10
Дворкович: существование "ВИМ-Авиа" под вопросомЭкономика и бизнес 2 октября, 14:06
Более 170 тыс. жителей Карачаево-Черкесии будут привиты от гриппа этой осеньюВ стране 2 октября, 14:04
Полпред в СФО представил Александра Усса в Красноярске в качестве врио губернатораПолитика 2 октября, 14:01
Фурсенко: все пять аргентинских футболистов "Зенита" заслуживают играть в сборнойСпорт 2 октября, 13:58
Болельщик по обмену: Ливерпуль – МоскваСпорт 2 октября, 13:56
Дворкович: в Турции остаются около тысячи туристов с просроченной датой вылетаЭкономика и бизнес 2 октября, 13:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Территория, окружающая возводящийся к чемпионату мира по футболу 2018 года стадион, станет новым центром Ростова-на-Дону. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Вместимость нового стадиона в Ростове-на-Дону составит 45 тысяч зрителей. Окончательный срок завершения работ по возведению новой арены по контракту - 25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика, провести первые матчи на стадионе планируется в ноябре текущего года.
"Есть вопросы, которые требуют нашего повышенного внимания, - например, гостиничная инфраструктура, где мы работаем по индивидуальной дорожной карте. Планируем до конца года выйти на завершение этих проектов. Это вопросы, которые связаны с прилегающей территорией, потому что это будущая зона развития нашего города. Новый спортивно- рекреационный кластер станет новым центром города", - сказал Голубев.
До конца текущего года будут завершены работы по реконструкции гребного канала, планируется строительство двух дворцов спорта - ледового и гандбольного, а также выставочного комплекса и концертного зала. "Это реальные планы, над которыми мы сейчас работаем", - отметил губернатор.
Голубев подчеркнул, что работы по всем направлениям подготовки к чемпионату мира находятся в завершающей стадии. "У нас несколько направлений, в которых мы работали в последние годы - это спортивная инфраструктура, аэропортовый комплекс, дорожное хозяйство и сам город Ростов. Практически по всем направлениям мы в завершающей стадии, идет точечная настройка", - добавил Голубев.
"Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа чемпионата мира, а также встречу 1/8 финала.