Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Голубев: прилегающая к "Ростов-Арене" территория станет новым центром города

Спорт
2 октября, 13:04 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 2, октября. /ТАСС

До конца текущего года будут завершены работы по реконструкции гребного канала, планируется строительство двух дворцов спорта - ледового и гандбольного

Поделиться
Материал из 1 страницы
Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Губернатор Ростовской области Василий Голубев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Территория, окружающая возводящийся к чемпионату мира по футболу 2018 года стадион, станет новым центром Ростова-на-Дону. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Вместимость нового стадиона в Ростове-на-Дону составит 45 тысяч зрителей. Окончательный срок завершения работ по возведению новой арены по контракту - 25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика, провести первые матчи на стадионе планируется в ноябре текущего года.

Смотрите также

Голубев: существует необходимость поработать с полем на "Ростов-Арене"

ФИФА: степень готовности стадиона ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону не вызывает опасений

"Есть вопросы, которые требуют нашего повышенного внимания, - например, гостиничная инфраструктура, где мы работаем по индивидуальной дорожной карте. Планируем до конца года выйти на завершение этих проектов. Это вопросы, которые связаны с прилегающей территорией, потому что это будущая зона развития нашего города. Новый спортивно- рекреационный кластер станет новым центром города", - сказал Голубев.

До конца текущего года будут завершены работы по реконструкции гребного канала, планируется строительство двух дворцов спорта - ледового и гандбольного, а также выставочного комплекса и концертного зала. "Это реальные планы, над которыми мы сейчас работаем", - отметил губернатор.

Голубев подчеркнул, что работы по всем направлениям подготовки к чемпионату мира находятся в завершающей стадии. "У нас несколько направлений, в которых мы работали в последние годы - это спортивная инфраструктура, аэропортовый комплекс, дорожное хозяйство и сам город Ростов. Практически по всем направлениям мы в завершающей стадии, идет точечная настройка", - добавил Голубев.

"Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа чемпионата мира, а также встречу 1/8 финала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лауреаты Нобелевских премий - наши соотечественники. Досье
2
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
5
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама