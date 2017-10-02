Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Голубев: существует необходимость поработать с полем на "Ростов-Арене"

Спорт
2 октября, 12:51 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 2, октября. /ТАСС

Губернатор Ростовской области напомнил, что работы на стадионе ведутся с опережением

Поделиться
Материал из 1 страницы
Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Губернатор Ростовской области Василий Голубев

© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что существует необходимость поработать с полем "Ростов-Арены", которая возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом губернатор сообщил журналистам.

Смотрите также

ФИФА: степень готовности стадиона ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону не вызывает опасений

Реконструкция южного подъезда к Ростову-на-Дону завершится до ЧМ-2018

Голубев хотел бы видеть сборную России на матче открытия "Ростов-Арены"

Засев газона на футбольном поле "Ростов-Арены" был полностью выполнен 21 июля. Поле покрыли торфо-песчаной смесью, в которую было посеяно около 400 кг семян газонной травы.

"Я бы поработал еще с полем. Мне кажется, в этом есть необходимость. Посеяли мы его точно в срок, во второй половине июля текущего года. Как говорят те, кто занимается полем, оно будет в полном порядке к проведению чемпионата", - сказал Голубев.

Голубев напомнил, что работы ведутся с опережением. "Дорожная карта области рассчитана на ноябрь. Ту часть работ, которая зависит от области, будет реализована в ноябре", - подчеркнул губернатор.

Вместимость нового стадиона в Ростове-на-Дону составит 45 тысяч зрителей. Окончательный срок завершения работ по возведению новой арены по контракту - 25 декабря 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лауреаты Нобелевских премий - наши соотечественники. Досье
2
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
5
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама