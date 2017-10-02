Голубев: существует необходимость поработать с полем на "Ростов-Арене"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что существует необходимость поработать с полем "Ростов-Арены", которая возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом губернатор сообщил журналистам.
Засев газона на футбольном поле "Ростов-Арены" был полностью выполнен 21 июля. Поле покрыли торфо-песчаной смесью, в которую было посеяно около 400 кг семян газонной травы.
"Я бы поработал еще с полем. Мне кажется, в этом есть необходимость. Посеяли мы его точно в срок, во второй половине июля текущего года. Как говорят те, кто занимается полем, оно будет в полном порядке к проведению чемпионата", - сказал Голубев.
Голубев напомнил, что работы ведутся с опережением. "Дорожная карта области рассчитана на ноябрь. Ту часть работ, которая зависит от области, будет реализована в ноябре", - подчеркнул губернатор.
Вместимость нового стадиона в Ростове-на-Дону составит 45 тысяч зрителей. Окончательный срок завершения работ по возведению новой арены по контракту - 25 декабря 2017 года.