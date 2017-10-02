Надаль расстроен радикализацией испанского общества из-за референдума

ТАСС, 2 октября. Теннисист Рафаэль Надаль заявил, что он расстроен радикализацией общества в Испании из-за ситуации вокруг референдума в Каталонии. Слова Надаля приводит агентство AFP.

1 октября на референдуме в Каталонии 90% его участников, то есть чуть более 2 млн человек высказались за независимость региона. Мадрид считает каталонский референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу.

"Мне хочется плакать, когда вижу страну, где мы научились жить вместе и стали примером для другого мира, вовлеченную в такую ситуацию, - сказал Надаль. - Я думаю, мы показали плохой образ Испании миру. Это печальный момент, мое сердце обливалось кровью весь день. Я жил некоторое время в Каталонии, важное для меня время, я удивлен и расстроен радикализацией общества".

Референдум проходил в обстановке большой напряженности: выполняя постановления испанского суда, сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии пытались пресечь работу избирательных участков, изымая там урны для бюллетеней. В результате этих инцидентов, по данным каталонских властей, разного рода ранения и травмы получили 893 человека. МВД Испании сообщило о ранении 13 сотрудников полиции и гражданской гвардии в ходе столкновений с избирателями.