Футбольное поле модернизируют в кабардино-балкарском Чегеме в 2018 году

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Искусственное покрытие будет уложено на футбольное поле Специализированной детско- юношеской спортивной школы олимпийского резерва Чегемского муниципального района до конца 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве спорта Кабардино-Балкарской республики.
Искусственное покрытие будет закуплено на субсидию, выделенную из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП).
"Размер субсидии - около 10 миллионов рублей, - отметили в ведомстве. - Футбольное поле в Чегеме планируется сдать в эксплуатацию после реконструкции до конца 2018 года".
Ранее сообщалось, что также в рамках ФЦП в Кабардино- Балкарии будет построен спортивный комплекс с бассейном и универсальным игровым залом. Объект откроется до конца 2019 года в сельском поселении Залукокоаже.