Шарапова сыграет со второй "ракеткой" мира Халеп в третьем круге турнира WTA в Китае

ТАСС, 3 октября. Россиянка Мария Шарапова в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине встретится с румынкой Симоной Халеп, занимающей второе место в рейтинге WTA.

Во втором круге Халеп играла со словачкой Магдаленой Рыбариковой. Во втором сете при счете 6:1, 2:1 в пользу румынки Рыбарикова снялась с матча из-за болезни. Таким образом, Халеп вышла в следующий круг турнира.

Ранее Шарапова со счетом 6:4, 4:6, 6:1 одержала победу над соотечественницей Екатериной Макаровой.

Шарапова и Халеп встречались семь раз. Во всех матчах победу одержала россиянка. Последний раз теннисистки играли друг с другом в первом круге Открытого чемпионата США 2017 года, Шарапова победила со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Россиянка и румынка также играли друг с другом на турнире в Пекине в 2012 году в матче первого круга, Шарапова выиграла в двух сетах (7:5, 7:5).

Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.