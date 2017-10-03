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Шарапова сыграет со второй "ракеткой" мира Халеп в третьем круге турнира WTA в Китае

Спорт
3 октября, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Шарапова и Халеп встречались семь раз, во всех матчах победу одержала россиянка

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EFE/ROMAN PILIPEY

ТАСС, 3 октября. Россиянка Мария Шарапова в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине встретится с румынкой Симоной Халеп, занимающей второе место в рейтинге WTA.

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Мария Шарапова

Шарапова обыграла Макарову и вышла в третий круг теннисного турнира в Пекине

Во втором круге Халеп играла со словачкой Магдаленой Рыбариковой. Во втором сете при счете 6:1, 2:1 в пользу румынки Рыбарикова снялась с матча из-за болезни. Таким образом, Халеп вышла в следующий круг турнира.

Ранее Шарапова со счетом 6:4, 4:6, 6:1 одержала победу над соотечественницей Екатериной Макаровой.

Шарапова и Халеп встречались семь раз. Во всех матчах победу одержала россиянка. Последний раз теннисистки играли друг с другом в первом круге Открытого чемпионата США 2017 года, Шарапова победила со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Россиянка и румынка также играли друг с другом на турнире в Пекине в 2012 году в матче первого круга, Шарапова выиграла в двух сетах (7:5, 7:5).

Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.

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