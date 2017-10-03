Шарапова обыграла Макарову и вышла в третий круг теннисного турнира в Пекине

Стадион "Фишт" в Сочи готов к ЧМ-2018Спорт 3 октября, 11:21
Экс-чемпион мира по боксу Формэн вызвал на бой актера СигалаСпорт 3 октября, 11:18
Роспотребнадзор не выявил долгосрочного влияния спиннеров на детскую психикуОбщество 3 октября, 11:07
В Воронеже появился первый в России "Айти-сквер"Новости партнеров 3 октября, 10:58
ФИФА: сроки сдачи "Волгоград-Арены" не будут сорваны, строительство идет по плануСпорт 3 октября, 10:58
На Южном Урале создана энергоэффективная сеть наружного освещения городаНовости партнеров 3 октября, 10:48
Ягр заявил, что предстоящий сезон в НХЛ станет для него последним на 99,9%Спорт 3 октября, 10:42
Онищенко настаивает, что чрезмерное увлечение спиннерами вредно для детской психикиОбщество 3 октября, 10:31
На Алтае без света остались 19,5 тыс. человек, проводятся восстановительные работыСибирь 3 октября, 10:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 3 октября. Россиянка Мария Шарапова обыграла соотечественницу Екатерину Макарову в трех сетах в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:1 в пользу Шараповой, занимающей 104-е место в рейтинге WTA.
Специальное приглашение (wild card) для участия в турнире в Пекине Шарапова получила в начале августа.
Шарапова и Макарова в восьмой раз играли друг с другом. Во всех матчах победа оставалась за Шараповой. 30-летняя россиянка побеждала на турнире в Пекине в 2014 году, в финале она обыграла чешку Петру Квитову. В 2012 году он дошла до финала, где уступила Виктории Азаренко из Белоруссии.
В третьем круге Шарапова сыграет с победительницей матча, в котором встретятся вторая "ракетка" мира румынка Симона Халеп и словачка Магдалена Рыбарикова. Ранее другая россиянка Дарья Касаткина обыграла испанку Лару Арруабаррену со счетом 6:4, 7:5 во втором круге. В следующем раунде Касаткина встретится с победительницей матча Агнешка Радваньская (Польша) - Чжан Шуай (Китай).
Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.