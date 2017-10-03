Шарапова обыграла Макарову и вышла в третий круг теннисного турнира в Пекине

ТАСС, 3 октября. Россиянка Мария Шарапова обыграла соотечественницу Екатерину Макарову в трех сетах в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:1 в пользу Шараповой, занимающей 104-е место в рейтинге WTA.

Специальное приглашение (wild card) для участия в турнире в Пекине Шарапова получила в начале августа.

Шарапова и Макарова в восьмой раз играли друг с другом. Во всех матчах победа оставалась за Шараповой. 30-летняя россиянка побеждала на турнире в Пекине в 2014 году, в финале она обыграла чешку Петру Квитову. В 2012 году он дошла до финала, где уступила Виктории Азаренко из Белоруссии.

В третьем круге Шарапова сыграет с победительницей матча, в котором встретятся вторая "ракетка" мира румынка Симона Халеп и словачка Магдалена Рыбарикова. Ранее другая россиянка Дарья Касаткина обыграла испанку Лару Арруабаррену со счетом 6:4, 7:5 во втором круге. В следующем раунде Касаткина встретится с победительницей матча Агнешка Радваньская (Польша) - Чжан Шуай (Китай).

Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.