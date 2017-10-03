Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шарапова обыграла Макарову и вышла в третий круг теннисного турнира в Пекине

Спорт
3 октября, 10:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Россиянка, занимающая 104-е место в рейтинге WTA, в августе получила wild card на эти соревнования

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

ТАСС, 3 октября. Россиянка Мария Шарапова обыграла соотечественницу Екатерину Макарову в трех сетах в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:1 в пользу Шараповой, занимающей 104-е место в рейтинге WTA.

Специальное приглашение (wild card) для участия в турнире в Пекине Шарапова получила в начале августа.

Шарапова и Макарова в восьмой раз играли друг с другом. Во всех матчах победа оставалась за Шараповой. 30-летняя россиянка побеждала на турнире в Пекине в 2014 году, в финале она обыграла чешку Петру Квитову. В 2012 году он дошла до финала, где уступила Виктории Азаренко из Белоруссии.

В третьем круге Шарапова сыграет с победительницей матча, в котором встретятся вторая "ракетка" мира румынка Симона Халеп и словачка Магдалена Рыбарикова. Ранее другая россиянка Дарья Касаткина обыграла испанку Лару Арруабаррену со счетом 6:4, 7:5 во втором круге. В следующем раунде Касаткина встретится с победительницей матча Агнешка Радваньская (Польша) - Чжан Шуай (Китай).

Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.

Смотрите также

Шарапова направит деньги с продажи конфет собственной марки в фонд помощи Пуэрто-Рико

Павлюченкова не сумела выйти в третий круг теннисного турнира в Пекине

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата 304 боевика ИГ
4
РФ не оставит без ответа принятие в Канаде "Закона имени Сергея Магнитского"
5
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Неизвестные сообщили об угрозах взрыва двух вузов, школы и жилого дома в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама