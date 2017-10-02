Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Павлюченкова не сумела выйти в третий круг теннисного турнира в Пекине

Спорт
2 октября, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

В матче второго круга турнира россиянка проиграла датчанке Каролин Возняцки

Поделиться
Материал из 1 страницы
Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова

© EPA/MIGUEL SIERRA

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила датчанке Каролин Возняцки в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Смотрите также

Теннисист Кузнецов заявил, что победа на турнире "ВТБ Кубок Кремля" сделает его счастливым

Теннисистка Кузнецова чувствует себя на "ВТБ Кубке Кремля" как дома

Босниец Джумхур стал победителем теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу датской спортсменки, посеянной под пятым номером на турнире. Матч продолжался 1 час 20 минут.

В третьем круге Возняцки сыграет с победительницей матча между чешкой Петрой Квитовой и представительницей США Варварой Лепченко.

Другая россиянка Елена Веснина ранее в понедельник одержала победу над польской спортсменкой Магдой Линнет. Соперница российской теннисистки отказалась продолжать матч из-за травмы после первого сета, который она проиграла со счетом 0:6.

Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет около $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан напавший на пограничников при попытке пересечь границу в Курской области
2
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
5
СМИ: Киев предлагает вместо реинтеграции законопроект об "освобождении Донбасса"
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Что такое "циркадные ритмы" и почему за управление ими дают Нобелевскую премию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама