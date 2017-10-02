Теннисист Кузнецов заявил, что победа на турнире "ВТБ Кубок Кремля" сделает его счастливым

ТАСС, 2 октября. Российский теннисист Андрей Кузнецов заявил, что хочет выиграть свой первый титул на турнире "ВТБ Кубок Кремля" в Москве, отметив, что домашний турнир это всегда особенные соревнования. Слова спортсмена приводит пресс-служба турнира.

"Хотелось бы, чтобы это [победа на турнире] произошло как можно скорее. Если бы мне удалось выиграть свой первый титул на турнире "ВТБ Кубок Кремля", то был бы вообще счастлив, домашний турнир - это всегда особенные соревнования. А еще если прибавляется к этому и первый трофей - что может быть лучше?", - сказал 26-летний Кузнецов.

Он отметил, что ему сложнее выступать в Москве, чем на других турнирах из-за ответственности перед российскими болельщиками. "Пару лет назад я даже не мог преодолеть барьер первого круга - будь то квалификация или основная сетка. Сейчас стало чуть легче - после того, как мне удалось добраться до четвертьфинала [Кубка Кремля - 2015], давление немного ослабло. Выступая в Москве чувствуешь дополнительную ответственность и иногда это мешает, правда, опыт у меня есть, и я знаю, как с этим справляться", - добавил Кузнецов.

Россиянин является победителем юниорского Уимблдона 2009 года. В настоящее время Кузнецов занимает 87-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.