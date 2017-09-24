Босниец Джумхур стал победителем теннисного турнира в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Босниец Дамир Джумхур обыграл итальянца Фабио Фоньини (третий номер "посева") в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:2 в пользу боснийского спортсмена. Матч продолжался 1 час 56 минут.

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура АТP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который прошел в 22-й раз, составил около $1 млн.