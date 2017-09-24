Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Босниец Джумхур стал победителем теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Спорт
24 сентября, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

В финале он победил итальянца Фабио Фоньини со счетом 3:6, 6:4, 6:2

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дамир Джумхур

Дамир Джумхур

© EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Босниец Дамир Джумхур обыграл итальянца Фабио Фоньини (третий номер "посева") в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:2 в пользу боснийского спортсмена. Матч продолжался 1 час 56 минут.

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура АТP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который прошел в 22-й раз, составил около $1 млн.

Смотрите также

Ебавы и Мидделкоп выиграли теннисный турнир в Санкт-Петербурге в парном разряде

Итальянец Фоньини вышел в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Босниец Джумхур вышел в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дочь бывшего вратаря сборной СССР по хоккею задержана за убийство отца
2
Исполком WADA поддержал Риди, который раскритиковал призыв отстранить Россию от ОИ
3
Экзитпол: блок Меркель побеждает на выборах в Бундестаг
4
Источник: около 9 тыс. человек эвакуированы из шести ТЦ в Москве из-за угрозы взрыва
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Министр экономики Турции: Анкара не даст Москве или кому-либо другому диктовать ей условия
7
Минобороны РФ: спецназ США беспрепятственно пропускает через позиции ИГ отряды СДС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама