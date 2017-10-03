Срок восстановления хоккеиста ЦСКА Шалунова станет известен после осмотра врачей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Максим Шалунов получил травму колена в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против рижского "Динамо", срок восстановления и степень серьезности повреждения станут известны позднее. Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер столичной команды Игорь Никитин.

Во вторник ЦСКА обыграл "Динамо" со счетом 3:2 в овертайме. Шалунов получил травму на 11-й минуте матча после столкновения с нападающим соперника Робертсом Липсбергсом.

"У него повреждение, там было удаление на две минуты. Надеемся, что несерьезная травма, подождем вывода врачей", - сказал Никитин.

В 11 играх текущего чемпионата КХЛ Шалунов отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

После 15 матчей в активе ЦСКА 31 очка, команда занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы 5 октября дома сыграют с череповецкой "Северсталью".