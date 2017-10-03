"Витязь" обыграл "Спартак" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Подольский "Витязь" со счетом 5:3 обыграл московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе хозяев забросили Максим Афиногенов (25-я минута), Алексей Макеев (33), Станислав Романов (40), Дмитрий Семин (46) и Роман Горак (54). У гостей отличились Александр Хохлачев (6), Вилле Лаюнен (25) и Лукаш Радил (58).

"Витязь" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 22 очками в активе. Набравший 20 очков "Спартак" идет на 11-м месте.

В следующем матче "Витязь" 5 октября на своей площадке примет рижское "Динамо". "Спартак" 7 октября в гостях сыграет с московским ЦСКА.

В другом матче дня хельсинкский "Йокерит" победил дома нижегородское "Торпедо" со счетом 4:2.