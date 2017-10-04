Обладатель Кубка Стэнли Гудлер угрожал убить стюарда во время авиаперелета

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Чех Иржи Гудлер, ранее выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), устроил дебош на борту самолета во время перелета из Нью-Йорка в Прагу, угрожая убить одного из стюардов. Об этом сообщает портал Isport.cz
Инцидент произошел в пятницу. По сообщениям свидетелей, во время полета одна из пассажирок бизнес-класса вызвала членов экипажа, так как испугалась сидящего рядом Гудлера. Отмечается, что было похоже на то, что хоккеист находился под воздействием алкоголя. Согласно свидетельствам одного из стюардов, данных в полиции, он позвал пилота, чтобы успокоить пассажира, но попытки членов экипажа усмирить спортсмена не увенчались успехом.
"Он попросил у нас "коку" на английском языке. Мы подумали, он хочет пить, налили ему бокал газировки. Но он сказал, что хочет белый порошок и сделал акцент на английском слове "кокаин". Тогда член экипажа немедленно ответил ему отказом, так как на борту самолета запрещено употреблять наркотики", - рассказал стюард.
Как сообщается, после этого Гудлер повернулся к стюарду и сказал, что когда они прилетят в Прагу, то он позвонит своим друзьям, и они убьют его. Потом Гудлер пошел в туалет и вернулся с белым порошком на нижней губе. Также хоккеист пытался справить малую нужду в тележку на кухне, но стюард остановил его.
Сам Гудлер заявил, что ничего особенного не случилось. "Это был такой маленький инцидент", - описал произошедшее чех. Полиция проводит расследование случившегося.
На данный момент 33-летний Гудлер является свободным агентом. За свою карьеру он играл за такие клубы НХЛ, как "Детройт", "Калгари", "Флорида" и "Даллас", а в КХЛ нападающий выступал за московское "Динамо". В сезоне-2007/08 он в составе "Детройта" стал обладателем Кубка Стэнли, а в 2015 году выиграл "Леди Бинг Трофи", который вручается игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.