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Горячую линию по работе транспорта запустят в Сочи к ЧМ-2018

Спорт
4 октября, 22:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Также для болельщиков будет доступно транспортное мобильное приложение

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. В Сочи в дни чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, будет работать горячая телефонная линия по вопросам работы общественного транспорта. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

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Также для болельщиков будет доступно транспортное мобильное приложение.

"Колл-центр создадут для удобства гостей футбольного праздника, его операторы будут разговаривать на четырех языках и смогут ответить на все вопросы о работе общественного транспорта. Уже работает городской интернет- портал и мобильное приложение с информацией о маршрутах", - отметили в мэрии.

Во время мирового первенства к стадиону "Фишт" можно будет добраться на автобусе городских линий, специальных шаттлах от гостиниц и пригородных электричках "Ласточка".

ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Сочи примет шесть игр, включая матч 1/8 финала и четвертьфинал.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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