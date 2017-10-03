В Сочи начался капремонт Центрального стадиона в рамках подготовки к ЧМ-2018

СОЧИ, 3 октября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Специалисты начали замену дренажной системы и подготовку к устройству нового травяного покрытия на Центральном стадионе имени Славы Метревели в Сочи, арена станет тренировочной площадкой для одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года. Работы на старейшем спортивном объекте города будут произведены в рамках проекта капитального ремонта, сообщил во вторник ТАСС директор Южного федерального центра спортивной подготовки (ФГБУ "Юг Спорт") Михаил Дремов.

"Мы начали капитальный ремонт футбольного поля Центрального стадиона и тренировочного поля с искусственным покрытием. На это в рамках реконструкции имеющихся тренировочных площадок к футбольному чемпионату мира - 2018 правительством выделено из федерального бюджета 62 млн рублей. Все ремонтные работы планируется завершить до конца октября, затем произведем посев травы на газонном покрытии", - рассказал Дремов.

По его словам, газон будет полностью соответствовать требованиям, которые предъявляет Международная федерация футбола (ФИФА) к тренировочным площадкам в городах- организаторах чемпионата мира по футболу.

Ремонт по современным технологиям

Капремонт футбольного поля Центрального стадиона в Сочи включает в себя полную замену дренажного слоя и устройство нового травяного покрытия поля с применением инновационной технологии прошивки газона. "Через каждые два сантиметра будут прошиваться искусственные волокна, что значительно увеличит ресурс газонного покрытия. По мнению специалистов, такой газон сможет прослужить не менее 10 лет", - отметил директор "Юг Спорта".

На соседнем тренировочном поле искусственное покрытие будет заменено на натуральное также с применением современных подходов. В ноябре строители приступят к капитальному ремонту западной трибуны стадиона. На это из федерального бюджета выделено 118 млн рублей. Будут заменены покрытия, стены, полы, потолки, а также все 5,2 тыс. сидений для зрителей.

"Фасад будет отделан современными материалами, а также предусмотрено его художественное оформление - роспись граффити в символике предстоящего чемпионата мира по футболу. Кроме того, будут установлены современные контрольно-пропускные пункты в соответствии с требованиями ФИФА", - рассказал Дремов.

Все работы планируется завершить до апреля 2018 года.

О стадионе

Центральный стадион в Сочи площадью 8,2 тыс. квадратных метров возвели в середине 60-х годов прошлого века методом народной стройки. В течение многих лет объект был домашним стадионом для футбольного клуба "Жемчужина".

В 2001 году Центральному стадиону Сочи присвоили имя Славы Метревели - одного из лучших нападающих советского футбола 50-60-х годов прошлого века, родившегося в Сочи и игравшего за сборную СССР. На трибунах стадиона сохранилась табличка с именем спортсмена. С 2006 года стадион находится в ведении Южного федерального центра спортивной подготовки.

В Сочи матчи чемпионата мира примет стадион "Фишт". Матчи мирового первенства пройдут также в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре и Ростове- на-Дону.