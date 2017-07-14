Власти Кубани создали компанию для эксплуатации стадиона "Фишт" в Сочи

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СОЧИ, 14 июля. /ТАСС/. Вновь созданное государственное учреждение "Фишт" займется эксплуатацией и содержанием в Сочи одноименного футбольного стадиона, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
"За эксплуатацию и содержание стадиона "Фишт" будет отвечать государственная компания. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев", - отмечается в сообщении.
Государственному бюджетному учреждению "Фишт" поручено заниматься эксплуатацией и содержанием одноименного стадиона, а также проведением матчей чемпионата мира и популяризацией футбола. Учредителем госкомпании назначено министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. "Это госкомпания со 100% краевого участия", - уточнили ТАСС в пресс-службе региона.
Стадион "Фишт" в феврале 2014 года принимал у себя церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр. После реконструкции число зрительских мест на трибунах было увеличено до 45 тысяч. В июне здесь проходили матчи Кубка конфедераций.
ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. 0эс/дщ.