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Власти Кубани создали компанию для эксплуатации стадиона "Фишт" в Сочи

Спорт
14 июля, 11:54 UTC+3

Государственному бюджетному учреждению "Фишт" поручено заниматься эксплуатацией и содержанием одноименного стадиона, а также проведением матчей чемпионата мира и популяризацией футбола

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Сочинский стадион "Фишт"

Сочинский стадион "Фишт"

© Артем Коротаев/ТАСС

СОЧИ, 14 июля. /ТАСС/. Вновь созданное государственное учреждение "Фишт" займется эксплуатацией и содержанием в Сочи одноименного футбольного стадиона, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"За эксплуатацию и содержание стадиона "Фишт" будет отвечать государственная компания. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев", - отмечается в сообщении.

Государственному бюджетному учреждению "Фишт" поручено заниматься эксплуатацией и содержанием одноименного стадиона, а также проведением матчей чемпионата мира и популяризацией футбола. Учредителем госкомпании назначено министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. "Это госкомпания со 100% краевого участия", - уточнили ТАСС в пресс-службе региона.

Стадион "Фишт" в феврале 2014 года принимал у себя церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр. После реконструкции число зрительских мест на трибунах было увеличено до 45 тысяч. В июне здесь проходили матчи Кубка конфедераций.

ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. 0эс/дщ.

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