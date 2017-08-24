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Футбольные уроки пройдут 1 сентября в 10 школах Сочи

Спорт
24 августа, 17:08 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 24, августа. /ТАСС

В мэрии города пояснили, что все уроки разработаны в оргкомитете чемпионата мира 2018 года, школьников 1 сентября ждут викторины и лекции на тему футбола

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КРАСНОДАР, 24 августа. /ТАСС/. Учащиеся 10 школ города Сочи, который в 2018 году примет матчи чемпионат мира по футболу, встретят День знаний футбольными уроками, разработанными оргкомитетом турнира, сообщила в четверг пресс-служба краевой администрации.

"В Сочи 1 сентября пройдет акция "Футбольный урок - навстречу чемпионату мира 2018". Футбольные уроки, которые станут символичным началом учебного года, состоятся в 10 общеобразовательных школах Лазаревского, Центрального, Хостинского и Адлерского внутригородских районов Сочи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "Футбольный урок" - проект оргкомитета чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Проект реализуется с 2015 года при участии волонтерских центров чемпионата мира.

В мэрии Сочи ТАСС пояснили, что все уроки разработаны в оргкомитете чемпионата. Школьников 1 сентября ждут викторины и лекции на тему футбола. А в школе №1 ветераны краснодарского футбола проведут для ребят мастер-класс. Также в оргкомитете сообщили, что футбольные уроки пройдут в нескольких регионах РФ, сейчас план работы уточняется.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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