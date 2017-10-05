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Клуб НХЛ "Торонто" разгромил "Виннипег" в стартовом матче сезона-2017/18

Спорт
5 октября, 5:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу "Торонто"

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Российский хоккеист "Торонто" Никита Зайцев

Российский хоккеист "Торонто" Никита Зайцев

© AP Photo/Paul Vernon

ТАСС, 5 октября. "Торонто" крупно победил "Виннипег" со счетом 7:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который дал старт 101-му сезону в истории.

В составе "Торонто" шайбы забросили Назем Кадри (16-я минута), Джеймс ван Римсдик (18), Уильям Нюландер (19), Патрик Марло (29, 41), Митчелл Марнер (49) и Остон Мэттьюс (52). У "Виннипега" отличились Марк Шайфеле (52) и Мэтью Перо (53).

Марло отличился в первом же матче в составе "Торонто", с которым летом подписал контракт после 19 проведенных сезонов в "Сан-Хосе". "Торонто" забросил семь шайб в стартовой игре сезона впервые за 30 лет, когда 8 октября 1987 года на выезде был обыгран "Чикаго" со счетом 7:5. 

Российский хоккеист "Торонто" Никита Зайцев провел на площадке 24 минуты, выходя во второй паре защитников. 25-летний россиянин нанес один бросок по воротам соперника и провел два силовых приема. Кроме того, он стал самым блокирующим игроком матча - Зайцев принял на себя восемь бросков хоккеистов "Виннипега". Российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов сыграл в матче 15 минут и 48 секунд, успев провести один силовой прием.

Первой звездой встречи был признан датский голкипер "Торонто" Фредерик Андерсен, отразивший 35 из 37 бросков. Второй звездой стал Марло, в активе которого дубль, третьей звездой был признан Кадри, забросивший первую шайбу сезона-2017/18.

В следующем матче в ночь на воскресенье "Торонто" на своей площадке встретится с "Нью-Йорк Рейнджерс", "Виннипег" на выезде сыграет против "Калгари".

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