Нападающий "Торонто" Кадри стал автором первой шайбы сезона-2017/18 в НХЛ

ТАСС, 5 октября. Канадский нападающий "Торонто" Назем Кадри стал автором первой заброшенной шайбы стартовавшего сезона-2017/18 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Стартовый матч 101-го сезона НХЛ начался в 2:00 мск в Виннипеге матчем между местным клубом "Виннипег" и "Торонто". Кадри отличился на 16-й минуте первого периода с передач Джеймса ван Римсдика и Тайлера Бозака. После первого периода матча счет 3:0 в пользу "Торонто". После Кадри шайбы забросили Уильям Нюландер и Джеймс ван Римсдик.

The first goal of the 2017-18 season belongs to...@43_Kadri and the @MapleLeafs! #NHLFaceOff pic.twitter.com/jMF2qD7ohg — NHL (@NHL) 5 октября 2017 г.

Также в первый игровой день нового сезона пройдут матчи "Питтсбург" - "Сент-Луис", "Эдмонтон" - "Калгари" и "Сан-Хосе" - "Филадельфия". Все матчи начнутся с минуты молчания в память о погибших во время стрельбы на концерте в Лас-Вегасе.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2017/18 пройдет завершится 7 апреля.