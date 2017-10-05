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Нападающий "Торонто" Кадри стал автором первой шайбы сезона-2017/18 в НХЛ

Спорт
5 октября, 2:56 дата обновления: 5 октября, 3:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Назем Кадри отличился на 16-й минуте первого периода гостевого матча против "Виннипега"

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ТАСС, 5 октября. Канадский нападающий "Торонто" Назем Кадри стал автором первой заброшенной шайбы стартовавшего сезона-2017/18 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Стартовый матч 101-го сезона НХЛ начался в 2:00 мск в Виннипеге матчем между местным клубом "Виннипег" и "Торонто". Кадри отличился на 16-й минуте первого периода с передач Джеймса ван Римсдика и Тайлера Бозака. После первого периода матча счет 3:0 в пользу "Торонто". После Кадри шайбы забросили Уильям Нюландер и Джеймс ван Римсдик.

Также в первый игровой день нового сезона пройдут матчи "Питтсбург" - "Сент-Луис", "Эдмонтон" - "Калгари" и "Сан-Хосе" - "Филадельфия". Все матчи начнутся с минуты молчания в память о погибших во время стрельбы на концерте в Лас-Вегасе.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2017/18 пройдет завершится 7 апреля.

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