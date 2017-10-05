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Хряпа: FIBA и Евролига должны пойти на компромисс для решения конфликта с календарем

Спорт
5 октября, 23:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В четверг в штаб-квартире FIBA вопрос календаря обсудили официальные лица организации и представители национальных федераций и баскетболисты из Германии, Греции, Испании, Италии, России и Турции

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Виктор Хряпа

Виктор Хряпа

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Международная федерация баскетбола (FIBA) и Евролига должны пойти на компромисс, чтобы урегулировать конфликтную ситуацию с календаре матчей отбора к Кубку мира 2019 года и встречами Евролиги. Об этом заявил член исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ), форвард ЦСКА Виктор Хряпа, слова которого приводит пресс-служба РФБ.

В конце сентября FIBA и Евролига начали переговоры о календаре. В итоге FIBA утвердила изменения в календаре матчей отбора к КМ-2019. В четверг в швейцарском городе Ми, в котором расположена штаб-квартира FIBA, прошла встреча официальных лиц организации с представителями национальных федераций и игроками из Германии, Греции, Испании, Италии, России и Турции.

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"На встрече все федерации отметили ряд основных моментов, очевидно, что представителей игроков нужно было раньше привлекать к этому процессу, а не ставить их практически перед фактом, заставляя делать выбор, который они в принципе делать не должны, - сказал Хряпа. - Все игроки хотят выступать за свои сборные, представлять свои страны на международных соревнованиях. Нынешний выбор между клубами и национальными командами непростой, и FIBA с Евролигой должны пойти на компромисс, чтобы урегулировать конфликтную ситуацию. Имеются в виду "окна" в международном календаре для матчей сборных в ноябре и феврале".

"Сдвинуть игры на один-два дня вполне реально, - продолжил Хряпа. - Конечно, самим игрокам будет тяжело - много перелетов и шесть матчей, которые предстоит провести за 12 дней, но это реальнее и менее проблематично, чем начинать штрафовать игроков и федерации, которые также ждут решения от вышестоящих организаций".

"Конечно, любое решение, которое будет принято в ближайшее время, станет временным, оно не будет идеальным и не сможет устроить все стороны. Это будет решение исключительно по двум ближайшим "окнам", которые запланированы по ходу текущего сезона. В дальнейшем необходимо будет урегулировать календарь клубов и сборных, чтобы найти компромисс для всех, возможности для этого есть. Нужно только работать совместно и держать игроков в курсе, с этим согласились представители всех присутствовавших национальных федераций", - добавил Хряпа.

Вопрос календаря

Ближайшие отборочные матчи Кубка мира 2019 года в европейской зоне должны были быть сыграны 23, 24, 26, 27 ноября и 22, 23, 25, 26 февраля 2018 года. Матчи девятого раунда регулярного чемпионата Евролиги были назначены на 23 и 24 ноября, а игры 23-го раунда - на 22 и 23 февраля.

С учетом утвержденных FIBA изменений восемь игр отбора к Кубка мира, которые были запланированы на четверг (23 ноября), будут перенесены на 24 ноября, а восемь матчей Евролиги будут перенесены с четверга и пятницы на вторник (21 ноября). Аналогично в феврале матчи национальных сборных перенесут с четверга (22 февраля) на пятницу, а матчи Евролиги с четверга и пятницы - на вторник (20 февраля).

Таким образом, игроки, которые выступают за команды Евролиги и европейские сборные, во вторник проводят матч в клубном турнире, в среду прилетают в расположение национальных команд, в пятницу, воскресенье и понедельник играют в матчах отбора к Кубку мира, во вторник возвращаются в расположение своих клубов, а в четверг и пятницу вновь выступают в Евролиге.

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