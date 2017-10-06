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Гол Эриксена принес победу датчанам над черногорцами в матче отбора ЧМ-2018 по футболу

Спорт
6 октября, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0, датчане продолжают борьбу за прямую путевку в финальную часть ЧМ-2018

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ТАСС, 5 октября. Сборная Дании обыграла команду Черногории со счетом 1:0 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Мяч на 16-й минуте забил Кристиан Эриксен.

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В других матчах группы Е сборная Польши в гостях разгромила команду Армении (6:1), румыны дома обыграли представителей Казахстана (3:1).

В турнирной таблице группы Е сборная Польши занимает первое место с 22 очками. Команда могла досрочно завоевать прямую путевку на чемпионат мира в случае ничьей в матче команд Дании и Черногории. Но благодаря победе датчане, в активе которых 19 очков, сохранили шансы опередить поляков. На третьем месте располагаются черногорцы (16 очков), на четвертом - румыны (12), на пятом - армяне (6), на шестом - казахстанцы (2).

В следующем туре пройдут матчи Польша - Черногория, Дания - Румыния, Казахстан - Армения. Все встречи пройдут 8 октября.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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