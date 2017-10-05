Команда Германии досрочно квалифицировалась в финальный раунд ЧМ-2018

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ТАСС, 5 октября. Сборная Германии одержала крупную победу над командой Северной Ирландии со счетом 3:1 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, и обеспечила себе участие в финальной стадии соревнований.
Забитыми мячами в составе команды Германии отметились Себастьян Руди (2-я минута), Сандро Вагнер (21) и Йозуа Киммих (86), за хозяев отличился Джош Мадженнис (90). В других матчах группы C сборная Чехии обыграла команду Азербайджана со счетом 2:1, норвежцы разгромили представителей Сан-Марино - 8:0.
В турнирной таблице группы C сборная Германии досрочно заняла первое место, набрав 27 очков (девять побед в девяти играх) и став недосягаемой для североирландцев (19 очков), которые, несмотря на поражение, обеспечили себе вторую позицию и могут сыграть в стыковых матчах, где примут участие восемь из девяти лучших сборных среди занявших в своих группах вторые места. Сборная Германии стала девятой командой, которая выступит на чемпионате мира после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи и Саудовской Аравии.
Сборная Германии является действующим чемпионом мира, в 2014 году в финальном матче немцы переиграли команду Аргентины со счетом 1:0. Всего немецкая национальная команда четырежды становилась победителем мирового первенства - в 1954, 1974, 1990 и 2014 году. На последних четырех чемпионатах мира команда Германии доходила как минимум до полуфинала. Помимо четырех титулов чемпионов мира, в активе немецкой команды три выигранных чемпионата Европы и одна победа на Кубке конфедераций, которая была добыта летом 2017 года в России.
Сборная Германии с командой Италии делит второе место по числу участий в чемпионатах мира - по 18, на первом месте располагается бразильская сборная, которая участвовала во всех 20 турнирах. Однако немецкие футболисты провели больше матчей в финальных стадиях чемпионатов мира - 106, у бразильцев - 104.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.