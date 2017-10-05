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Хет-трик Левандовского помог полякам разгромить команду Армении в матче отбора ЧМ-2018

Спорт
5 октября, 20:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Левандовский стал лучшим бомбардиром в истории сборной Польши

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Роберт Левандовский

Роберт Левандовский

© EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN

ТАСС, 5 октября. Сборная Польши по футболу со счетом 6:1 обыграла команду Армении в выездном матче девятого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.

В составе гостей забитыми мячами отличились Камил Гросицкий (2-я минута), Роберт Левандовский (18, 25, 64), Якуб Блащиковский (58) и Рафал Вольский (89). У хозяев отличился Оганес Амбарцумян (39).

Левандовский стал лучшим бомбардиром в истории сборной Польши. Второй его гол в ворота армян стал 49-м за национальную команду. Он превзошел достижение Влодзимежа Любаньского (48), выступавшего за сборную Польши в период 1960-1980 гг.

Сборная Польши возглавляет турнирную таблицу группы Е, набрав 22 очка. Следом идут команды Черногории (16), Дании (16), Румынии (9), Армении (6) и Казахстана. Позднее в четверг свой матч проведут сборные Черногории и Дании. Если они сыграют вничью, то команда Польши досрочно выйдет в финальный раунд чемпионата мира.

В следующем матче поляки на своем поле примут сборную Черногории. Армения на выезде сыграет с Казахстаном. Обе встречи состоятся 8 октября.

В матче группы С сборная Чехии со счетом 2:1 обыграла команду Азербайджана. Турнирную таблицу группы возглавляет сборная Германии (24), далее идут команды Северной Ирландии (19), Чехии (12), Азербайджана (10), Норвегии (7) и Сан- Марино.

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