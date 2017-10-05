ФСБ России вместе с иностранными коллегами обеспечит безопасность ЧМ-2018

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. ФСБ России планирует мероприятия по обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет на территории РФ, во взаимодействии со специальными службами иностранных государств, сообщил журналистам в четверг директор ФСБ России Александр Бортников.

"В части, касающейся осуществления мероприятий по обеспечению безопасности <...> спортивных мероприятий, практика такая существовала и ранее, и мы принимали со своей стороны в рамках рабочих групп участие на территории тех государств, где, положим, наши спортивные команды принимали участие. То же самое происходит и на территории России", - сказал Бортников, подводя итоги XVI совещания руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России, проходившего 4-5 октября в Краснодаре.

Он отметил, что эта работа началась в 2016 году в рамках подготовки к Кубку конфедераций. "Порядка 32 спецслужб вошло в состав рабочей группы от правоохранительных органов, особенно тех государств, которые принимали участие. На сегодняшний день мы проинформировали наших коллег о работе этой рабочей группы и наметили план наших мероприятий на следующий год", - отметил Бортников. По его словам, сам по себе такой подход является правильным и дает возможность ФСБ России реально воздействовать на обстановку, связанную с подготовкой и проведением таких крупных мероприятий.

"В процессе подготовки к Кубку конфедераций было выявлено некоторое количество действий со стороны отдельных граждан, прежде всего РФ, которые хотели навредить и сломать наш праздник, но мы не позволили", - сказал директор ФСБ.

"Я считаю, что это очень эффективный механизм работы, мы будем использовать его и дальше. Наши партнеры это поддерживают", - заключил Бортников.