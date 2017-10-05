Ретроспектива фильмов о футболе пройдет во Владимире в преддверии ЧМ-2018

ТАСС, 5 октября. Ретроспектива фильмов о футболе в рамках проекта "Владимир - культурная столица чемпионата мира по футболу - 2018" станет одним из специальных мероприятий V Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "Владимирская вишня", который пройдет с 12 по 14 октября во Владимирской области. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

"Будет показано пять фильмов, пять сеансов, на которые мы приглашаем прежде всего спортивную аудиторию, людей, имеющих отношение к футболу. Мы пригласили ветеранов спорта и действующих футболистов для того, чтобы они познакомились и вспомнили советскую киноклассику", - сказала замдиректора Департамента культуры администрации Владимирской области Алиса Бирюкова.

В ретроспективе будут представлены фильмы "Вратарь" (1936 год, реж. Семен Тимошенко), "Центр нападения" (1946 год, реж. Семен Деревянский, Игорь Земгано), "Запасной игрок" (1954 год, реж. Семен Тимошенко), "Удар, еще удар" (1968 год, реж. Виктор Садовский ), "Третий тайм" (1962 год, реж. Евгений Карелов).

Кроме того, во время кинофестиваля "Владимирская вишня" по всей области состоятся показы отечественных и зарубежных киноновинок, рекомендованных для детского и семейного просмотра. Мастер-классы для студентов Владимирского областного колледжа культуры и искусства проведут народные артисты России Сергей Шакуров, Валерий Баринов и Юрий Чернов, заслуженные артисты России Оксана Сташенко и Сергей Колесников, Олег Акулич, Ирина Медведева.

Ранее власти региона сообщили о намерении побороться за статус культурной столицы чемпионата мира. В дни проведения чемпионата болельщикам, посещающим регион, предложат специальную культурную и туристическую программу, переформатированную под футбольную тематику. В частности, планируется проведение концерта звезд классической сцены на футбольном поле, а также проведение фестиваля летней творческой школы фонда "Новые имена" под руководством посла ЧМ-2018 пианиста Дениса Мацуева.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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