Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер англичан назвал важным моментом для страны выход команды на ЧМ-2018 по футболу

Спорт
6 октября, 0:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

В четверг сборная Англии обыграла команду Словении со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира и обеспечила себе участие в турнире, который пройдет в России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Гарет Саутгейт

Гарет Саутгейт

© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 6 октября. Выход сборной Англии по футболу на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России, является очень важным моментом для страны. Такое мнение выразил главный тренер англичан Гарет Саутгейт, слова которого приводит газета Telegraph.

В четверг сборная Англии обыграла команду Словении со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира и досрочно обеспечила себе участие в финальной стадии соревнований. Единственный гол в матче забил Гарри Кейн в компенсированное ко второму тайму время.

"Это не совпадение, что мы забили много голов в последние моменты игры, мы знали, что должны побеждать, - сказал Саутгейт. - Это молодая команда, которая все время учится. Мы добрались до чемпионата мира, для страны это важно, у нас есть потенциал, но и есть много работы впереди. Теперь мы видим, где мы можем все время прибавлять".

Голкипер англичан Джо Харт назвал потрясающим выход сборной в финальную часть чемпионата мира. "Нам очень важно, что мы в деле. Англия получила квалификацию на чемпионат мира, потрясающе. Я не слушаю критиков, я слушаю парней в раздевалке, мы друг за друга стеной", - сказал он после матча.

Англичане принимали участие в 14 турнирах, выиграв чемпионат мира 1966 года. С 1994 года команда не может пройти дальше стадии четвертьфинала, а на предыдущем турнире в Бразилии не смогла выйти из группы.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США тревожит интерес их союзников к приобретению у России системы С-400
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Минобороны РФ: ИГ контролирует в Сирии менее 10% территории
4
ФСБ установила четырех организаторов звонков о ложном минировании
5
Нефтяные гиганты Россия и Саудовская Аравия выстраивают доверие в бизнесе
6
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
7
WP: Трамп собирается объявить об аннулировании иранской сделки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама