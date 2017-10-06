Тренер англичан назвал важным моментом для страны выход команды на ЧМ-2018 по футболу

ТАСС, 6 октября. Выход сборной Англии по футболу на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России, является очень важным моментом для страны. Такое мнение выразил главный тренер англичан Гарет Саутгейт, слова которого приводит газета Telegraph.

В четверг сборная Англии обыграла команду Словении со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира и досрочно обеспечила себе участие в финальной стадии соревнований. Единственный гол в матче забил Гарри Кейн в компенсированное ко второму тайму время.

"Это не совпадение, что мы забили много голов в последние моменты игры, мы знали, что должны побеждать, - сказал Саутгейт. - Это молодая команда, которая все время учится. Мы добрались до чемпионата мира, для страны это важно, у нас есть потенциал, но и есть много работы впереди. Теперь мы видим, где мы можем все время прибавлять".

Голкипер англичан Джо Харт назвал потрясающим выход сборной в финальную часть чемпионата мира. "Нам очень важно, что мы в деле. Англия получила квалификацию на чемпионат мира, потрясающе. Я не слушаю критиков, я слушаю парней в раздевалке, мы друг за друга стеной", - сказал он после матча.

Англичане принимали участие в 14 турнирах, выиграв чемпионат мира 1966 года. С 1994 года команда не может пройти дальше стадии четвертьфинала, а на предыдущем турнире в Бразилии не смогла выйти из группы.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.