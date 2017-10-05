Сборная Англии досрочно вышла на чемпионат мира 2018 года по футболу

ТАСС, 5 октября. Сборная Англии обыграла команду Словении со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу, который пройдет в России, и досрочно обеспечила себе участие в финальной стадии соревнований. Единственный гол в матче забил Гарри Кейн в компенсированное ко второму тайму время.

Параллельный матч группы F между командами Шотландии и Словакии в Глазго завершился победой хозяев (1:0). Таким образом, англичане набрали 23 очка в девяти матчах, досрочно обеспечив себе первое место в группе и прямую путевку на чемпионат мира. Еще одна встреча сборных Мальты и Литвы завершилась вничью - 1:1. Второе место занимают шотландцы, имея в активе 17 очков, третьими идут словаки (15), четвертыми - словенцы (14), далее расположились сборные Литвы (6) и Мальты (1).

В стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира примут участие восемь лучших сборных, которые заняли в своих группах вторые места.

Сборная Англии стала 10-й командой, которая обеспечила себе участие на чемпионате мира после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии и Германии. Всего англичане принимали участие в 14 турнирах, выиграв чемпионат мира 1966 года. С 1994 года команда не может пройти дальше стадии четвертьфинала, а на предыдущем турнире в Бразилии не смогла выйти из группы.

Сборная Англии, помимо титула 1966 года, дважды завоевывала бронзовые медали чемпионатов Европы (1968, 1996), а также занимала четвертое место на чемпионате мира 1990 года.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.