Гимнаст Нагорный считает, что имел все шансы побороться за медали ЧМ в многоборье

МОНРЕАЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Российский гимнаст Никита Нагорный, занявший десятое место по итогам личного многоборья на чемпионате мира в Монреале, в беседе с журналистами признался, что имел все шансы выиграть медали в этой гимнастической дисциплине.

Победителем стал китаец Жотэн Сяо, набравший 86,933 балла. Серебро завоевал китаец Чаопань Линь (86,448), бронзовая награда в активе японца Сираи Кэндзо (86,431). Нагорный - десятый с результатом 83,239.

"Доволен тем, что мог сегодня бороться, - признался Нагорный. Мне многие говорили, что у меня есть возможность бороться за медаль в многоборье, но я в это мало верил. А сегодня понял, что были большие шансы стать призером".

"Проблемы со спиной остаются, но это соревнования, я должен выходить и делать. И неважно, что у меня болит, нужно выйти и сделать", - заключил спортсмен.

Нагорный допускает, что ошибки на перекладине могли стать причиной недостаточного настроя перекладины перед его выступлением. "Палку" сделали мягкой, из-за этого я упал и остался вне пьедестала", - считает гимнаст.