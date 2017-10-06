Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянин Белявский стал четвертым на ЧМ по спортивной гимнастике в многоборье

Спорт
6 октября, 4:53 UTC+3 МОНРЕАЛЬ МОНРЕАЛЬ 6, октября. /ТАСС

Другой российский гимнаст Никита Нагорный показал 10-й результат в финале индивидуального многоборья

Поделиться
Материал из 1 страницы
Давид Белявский

Давид Белявский

© EPA/MIRCEA ROSCA

МОНРЕАЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Лидер мужской сборной России по спортивной гимнастике Давид Белявский занял четвертое место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Монреале. Спортсмен показал результат 86,315 балла.

Смотрите также

Чемпионка ОИ-1992 Чусовитина вышла в финал ЧМ по спортивной гимнастике в опорном прыжке

Еремина и Мельникова вышли в финал личного многоборья ЧМ по спортивной гимнастике

Трехкратный олимпийский чемпион Утимура снялся с ЧМ по спортивной гимнастике из-за травмы

Победителем стал китаец Жотэн Сяо, набравший 86,933 балла. Серебро завоевал китаец Чаопань Линь (86,448), бронзовая награда в активе японца Сираи Кэндзо (86,431).

Россиянин Никита Нагорный занял 10-е место, показав результат 83,239 балла.

В последний раз россияне выигрывали медаль в личном мужском многоборье чемпионата мира в 2009 году. Бронза тогда досталась Юрию Рязанову, погибшему в автокатастрофе через четыре дня после мирового первенства.

В ночь на субботу на чемпионате мира в Монреале будут разыграны награды в женском индивидуальном многоборье, где выступят россиянки Елена Еремина и Ангелина Мельникова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ по спортивной гимнастике-2017
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США тревожит интерес их союзников к приобретению у России системы С-400
2
Не менее 16 человек погибли в ДТП с участием автобуса и поезда во Владимирской области
3
Александр Овечкин забросил три шайбы в первом матче нового сезона НХЛ
4
Нефтяные гиганты Россия и Саудовская Аравия выстраивают доверие в бизнесе
5
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
6
Глава ФСБ признает необходимость проанализировать законодательство о "ложном" минировании
7
Биография врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама