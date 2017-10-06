Овечкин считает победу над "Оттавой" важнее своего хет-трика в матче

ТАСС, 6 октября. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин считает победу над "Оттавой" в стартовом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) важнее своего хет-трика в прошедшей игре. Слова Овечкина приводит пресс-служба НХЛ.

В пятницу "Вашингтон" победил "Оттаву" по буллитам со счетом 5:4. Овечкин сделал хет-трик, который стал 19-м в его карьере в НХЛ.

"Приятно сделать хет-трик, но самое главное, что нам нужна была победа, мы ее получили, - сказал Овечкин. - Я думаю, наше звено хорошо чувствовало шайбу сегодня, мы хорошо ее двигали, это принесло результат".

Партнер Овечкина по звену нападающий Евгений Кузнецов, сделавший три результативные передачи, отметил взаимопонимание в команде. "Приятно, что между нами есть такая "химия", - сказал Кузнецов. - Первый период был не очень хорошим, но мы сохранили позитивный настрой. Мне нравится, как мы взаимодействуем на льду, иногда ты не видишь своего партнера, но слышишь его, это всегда помогает".

В следующем матче в ночь на воскресенье "Вашингтон" дома сыграет против "Монреаля".