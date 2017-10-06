Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Овечкин считает победу над "Оттавой" важнее своего хет-трика в матче

Спорт
6 октября, 8:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Российский нападающий в 19-й раз забросил три шайбы в матче НХЛ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Овечкин

Александр Овечкин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 6 октября. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин считает победу над "Оттавой" в стартовом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) важнее своего хет-трика в прошедшей игре. Слова Овечкина приводит пресс-служба НХЛ.

Смотрите также
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов

Александр Овечкин забросил три шайбы в первом матче нового сезона НХЛ

В пятницу "Вашингтон" победил "Оттаву" по буллитам со счетом 5:4. Овечкин сделал хет-трик, который стал 19-м в его карьере в НХЛ.

"Приятно сделать хет-трик, но самое главное, что нам нужна была победа, мы ее получили, - сказал Овечкин. - Я думаю, наше звено хорошо чувствовало шайбу сегодня, мы хорошо ее двигали, это принесло результат".

Партнер Овечкина по звену нападающий Евгений Кузнецов, сделавший три результативные передачи, отметил взаимопонимание в команде. "Приятно, что между нами есть такая "химия", - сказал Кузнецов. - Первый период был не очень хорошим, но мы сохранили позитивный настрой. Мне нравится, как мы взаимодействуем на льду, иногда ты не видишь своего партнера, но слышишь его, это всегда помогает".

В следующем матче в ночь на воскресенье "Вашингтон" дома сыграет против "Монреаля".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Не менее 16 человек погибли при столкновении автобуса с поездом во Владимирской области
2
США тревожит интерес их союзников к приобретению у России системы С-400
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Надежный и проверенный: почему истребитель МиГ-29 "сводит НАТО с ума"
5
Александр Овечкин забросил три шайбы в первом матче нового сезона НХЛ
6
СК подтверждает гибель 17 человек в ДТП с автобусом и поездом во Владимирской области
7
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама