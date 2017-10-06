Александр Овечкин забросил три шайбы в первом матче нового сезона НХЛ

ТАСС, 6 октября. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил три шайбы в стартовом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы" и помог своему клубу одержать первую победу в сезоне-2017/18.

Овечкин стал первым россиянином, забросившим шайбу в новом сезоне НХЛ. Кроме того, в моментах с голами Овечкину трижды отдавал результативные передачи российский нападающий Евгений Кузнецов.

Первый гол Овечкина

Ovi's number ☝️ #ALLCAPS#CapsSens on @NBCSWashington pic.twitter.com/yKq0DF9qpY — Washington Capitals (@Capitals) 6 октября 2017 г.

Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 5:4 в пользу "Вашингтона". Россиянин забросил три шайбы в третьем периоде, отличившись на 45-й, 46-й и 51-й минутах. Еще один гол в составе "Вашингтона" забил Бретт Коннолли, победный буллит на счету Евгения Кузнецова. У "Оттавы" отличились Крис Уайдман (7-я минута), Марк Стоун (27, 47) и Дерик Брассард (43). После игры Овечкин был признан первой звездой встречи, Брассард стал второй звездой, Стоун - третьей.

Данный хет-трик стал для Овечкина 19-м в НХЛ, 18 из них он оформлял в матчах регулярных чемпионатов, один – в плей-офф. Овечкин впервые в своей карьере забросил три шайбы в стартовом матче сезона, он также стал вторым игроком в истории клуба, забросившим трижды в стартовой игре. Впервые в составе "Вашингтона" подобное удалось белорусу Михаилу Грабовскому, который 1 октября 2013 забил трижды в гостевом матче против "Чикаго" (4:6).

12 years ago today Ovi started his career with a 2-goal performance #ALLCAPS#CapsSens on @NBCSWashington pic.twitter.com/uxlLiq5PRm — Washington Capitals (@Capitals) 6 октября 2017 г.

В списке лучших снайперов НХЛ за всю историю Овечкин поднялся на 25-е место, обогнав достижение Ги Лафлёра. На счету Овечкина теперь 561 гол в 922 матчах, он сравнялся с Майком Модано, который за 1499 игр забросил 561 шайбу.

В следующем матче в ночь на воскресенье "Вашингтон" дома сыграет против "Монреаля", "Оттава" также на своей площадке встретится с "Детройтом". В параллельном матче "Детройт" дома победил "Миннесоту" (4:2).

!!! @ovi8 #ALLCAPS #CapsSens on @NBCSWashington pic.twitter.com/HcCSMqMY11 — Washington Capitals (@Capitals) 6 октября 2017 г.