Ягр подписал контракт с клубом НХЛ "Калгари"

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ТАСС, 5 октября. Чешский нападающий Яромир Ягр подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Соглашение с 45-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Чех получит $1 млн в качестве заработной платы, о дополнительных бонусах в контракте не сообщается.
Ранее чех сообщил, что стартующий сезон станет для него последним в карьере. В первом матче сезона-2017/18 "Калгари" 5 октября на выезде сыграет против "Эдмонтона".
В минувшем сезоне в составе "Флориды" в 82 матчах Ягр набрал 46 очков (16 шайб + 30 передач). В декабре прошлого года чех вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав по набранным очкам Марка Мессье. В феврале Ягр набрал 1900-е очко в регулярных чемпионатах.
В составе "Питтсбурга" он становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998-2001). В составе сборной Чехии Ягр выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010).