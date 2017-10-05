Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ягр подписал контракт с клубом НХЛ "Калгари"

Спорт
5 октября, 0:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Соглашение 45-летнего чеха с канадским клубом рассчитано на один сезон

Поделиться
Материал из 1 страницы
Яромир Ягр

Яромир Ягр

© AP Photo/Wilfredo Lee

ТАСС, 5 октября. Чешский нападающий Яромир Ягр подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 45-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Чех получит $1 млн в качестве заработной платы, о дополнительных бонусах в контракте не сообщается.

Смотрите также

Ягр заявил, что предстоящий сезон в НХЛ станет для него последним на 99,9%

"Нефтехимик" был готов согласиться с условиями Ягра

Ягр близок к подписанию контракта с клубом НХЛ "Калгари"

Ранее чех сообщил, что стартующий сезон станет для него последним в карьере. В первом матче сезона-2017/18 "Калгари" 5 октября на выезде сыграет против "Эдмонтона".

В минувшем сезоне в составе "Флориды" в 82 матчах Ягр набрал 46 очков (16 шайб + 30 передач). В декабре прошлого года чех вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав по набранным очкам Марка Мессье. В феврале Ягр набрал 1900-е очко в регулярных чемпионатах.

В составе "Питтсбурга" он становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998-2001). В составе сборной Чехии Ягр выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Владимира Миклушевского на посту губернатора Приморского края. Досье
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Путин освободил от должности губернатора Приморского края Миклушевского
4
В Пентагоне ответили на заявление Лаврова по поводу координации действий США с РФ в Сирии
5
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
6
Биография врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко
7
Делегация из Норвегии впервые прибывает в Крым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама