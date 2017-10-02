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Ягр близок к подписанию контракта с клубом НХЛ "Калгари"

Спорт
2 октября, 21:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

Как рассказал ТАСС агент игрока Петр Свобода, сторонам осталось уладить незначительные детали сделки

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Яромир Ягр

Яромир Ягр

© AP Photo/Joe Skipper

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Чешский нападающий Яромир Ягр близок к подписанию контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари". Об этом ТАСС сообщил агент игрока Петр Свобода.

Ягр в минувшем сезоне НХЛ в составе "Флориды" в 82 матчах набрал 46 очков (16 шайб + 30 передач). На данный момент 45-летний чех является неограниченно свободным агентом. Ранее директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" Раил Якупов сообщил ТАСС о том, что нижнекамский клуб направил предложение чешскому хоккеисту по контракту.

"Ягр близок к подписанию контракта с "Калгари". Есть предварительная договоренность по контракту, осталось утрясти некоторые незначительные детали. В самое ближайшее время Яромир должен примерить игровой свитер "Флэймс". На мой взгляд, нет никаких оснований, что сделка может сорваться", - сказал Свобода.

В составе "Питтсбурга" Ягр стал обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998-2001). В декабре прошлого года чех вышел на второе место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ, обогнав по набранным очкам Марка Мессье. В феврале этого года Ягр набрал 1900-е очко в регулярном чемпионате.

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