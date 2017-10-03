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Ягр заявил, что предстоящий сезон в НХЛ станет для него последним на 99,9%

Спорт
3 октября, 10:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

45-летний чех близок к подписанию контракта с клубом НХЛ "Калгари"

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Яромир Ягр

Яромир Ягр

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 3 октября. Чешский нападающий Яромир Ягр заявил, что предстоящий сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) станет последним в его карьере с вероятностью 99,9%. Слова спортсмена приводит чешский портал ISport.blesk.cz.

В понедельник агент игрока Петр Свобода сообщил ТАСС, что Ягр близок к подписанию контракта с клубом НХЛ "Калгари". На данный момент 45-летний чех является неограниченно свободным агентом. Ранее директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" Раил Якупов сообщил ТАСС о том, что нижнекамский клуб направил предложение чешскому хоккеисту по контракту.

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"Будет интересно поиграть за канадский клуб. Я никогда не выступал здесь, и это является одной из причин, почему я выбрал "Калгари" для продолжения карьеры. На 99,9% предстоящий сезон станет для меня последним в НХЛ. По крайней мере, я смогу сказать, что отыграл в Канаде хотя бы один год своей карьеры", - объяснил Ягр.

Также хоккеист рассказал, что с аналогичным предложением о подписании контракта к игроку обращались из клуба "Сент-Луис". "Одной из команд, которая вела со мной переговоры с самого начала, является "Калгари". "Сент-Луис" не очень хотел меня приглашать, пока их игроки не получили травмы. Вероятность того, что я могу потерять место в составе, независимо от уровня своей игры, после возвращения хоккеистов после травм, возможно, оттолкнула меня от этого предложения", - пояснил свой выбор чешский спортсмен.

Как отмечается, "Калгари" предложил Ягру контракт на один миллион долларов и возможный бонус в размере миллиона. "Мало кто мог бы предложить мне больше, учитывая мой возраст. С другой стороны, на меня не оказывается никакого давления. Быть худшим игроком в команде - не так уж и плохо, никто не ждет, что я наберу 50 или 60 очков за сезон", - добавил Ягр.

В составе "Питтсбурга" Ягр стал обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998-2001). В декабре прошлого года чех вышел на второе место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ, обогнав по набранным очкам Марка Мессье. В феврале этого года Ягр набрал 1900-е очко в регулярном чемпионате. В минувшем сезоне НХЛ в составе "Флориды" чех набрал 46 очков (16 шайб + 30 передач) в 82 матчах.

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