"Нефтехимик" сделал Ягру предложение о переходе в клуб

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Нефтехимик" направил предложение 45-летнему чешскому форварду Яромиру Ягру о переходе в команду. Об этом ТАСС сообщил директор нижнекамского клуба Раил Якупов.

Ягр в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе "Флориды" в 82 матчах набрал 46 очков (16 шайб + 30 передач). На данный момент чех является неограниченно свободным агентом.

"Мы отправили ему предложение, интерес к нему есть. Теперь все зависит от него, мяч на их стороне. Думаю, что до 5 октября все решится. Это самый крайний срок, так как в это время начинается сезон в НХЛ", - сказал Якупов.