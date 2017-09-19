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"Нефтехимик" сделал Ягру предложение о переходе в клуб

Спорт
19 сентября, 19:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

На данный момент чех является неограниченно свободным агентом

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Яромир Ягр

Яромир Ягр

© AP Photo/Alan Diaz

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Нефтехимик" направил предложение 45-летнему чешскому форварду Яромиру Ягру о переходе в команду. Об этом ТАСС сообщил директор нижнекамского клуба Раил Якупов.

Ягр в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе "Флориды" в 82 матчах набрал 46 очков (16 шайб + 30 передач). На данный момент чех является неограниченно свободным агентом.

"Мы отправили ему предложение, интерес к нему есть. Теперь все зависит от него, мяч на их стороне. Думаю, что до 5 октября все решится. Это самый крайний срок, так как в это время начинается сезон в НХЛ", - сказал Якупов.

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