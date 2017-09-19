"Нефтехимик" сделал Ягру предложение о переходе в клуб

"Нефтехимик" сделал Ягру предложение о переходе в клубСпорт 19 сентября, 19:55
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской областиПроисшествия 19 сентября, 19:48
Кандидат на пост помощника госсекретаря: снижение напряженности - в интересах РФ и СШАМеждународная панорама 19 сентября, 19:43
Американские ученые нашли способ сократить число прививокСоциальная ответственность 19 сентября, 19:39
Билборды с фото Меланьи Трамп убрали с улиц ЗагребаОбщество 19 сентября, 19:22
"Я буду всегда ставить Америку на первое место": главные цитаты из речи Трампа в ООНМеждународная панорама 19 сентября, 19:19
ФИФА дисквалифицировала на шесть лет главу Карибского футбольного союзаСпорт 19 сентября, 19:15
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗЭкономика и бизнес 19 сентября, 19:04
Колобков обсудил с послом Ирана в РФ вопросы взаимодействия в спортивной сфереСпорт 19 сентября, 19:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Нефтехимик" направил предложение 45-летнему чешскому форварду Яромиру Ягру о переходе в команду. Об этом ТАСС сообщил директор нижнекамского клуба Раил Якупов.
Ягр в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе "Флориды" в 82 матчах набрал 46 очков (16 шайб + 30 передач). На данный момент чех является неограниченно свободным агентом.
"Мы отправили ему предложение, интерес к нему есть. Теперь все зависит от него, мяч на их стороне. Думаю, что до 5 октября все решится. Это самый крайний срок, так как в это время начинается сезон в НХЛ", - сказал Якупов.