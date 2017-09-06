Яромир Ягр выразил желание сыграть на Олимпийских играх 2018 года

ТАСС, 6 сентября. Чешский нападающий Яромир Ягр готов выступить на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, если не подпишет контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом заявил 45-летний хоккеист, которого цитирует чешский портал iSport.

В апреле НХЛ объявила, что регулярный чемпионат лиги не будет приостановлен на время проведения зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, из-за чего игроки НХЛ не смогут принять в ней участие. Олимпийский хоккейный турнир состоится 14-25 февраля.

"Если не получу достойного предложения от клубов НХЛ, то хотел бы попробовать свои силы в любом европейском чемпионате с достойным уровнем хоккея, но это необязательно должна быть Континентальная хоккейная лига, - сказал он. - Можно попытаться вернуться в сборную и сыграть на Олимпиаде. Шансов попасть в национальную команду будет больше, поскольку игроки НХЛ не поедут на турнир".

В НХЛ Ягр дебютировал в 1990 году в "Питтсбурге", за который провел в общей сложности 11 сезонов и дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992). Помимо "Питтсбурга", он выступал в НХЛ за "Вашингтон", "Рейнджерс", "Филадельфию", "Даллас", "Бостон", "Нью- Джерси" и "Флориду". Так же на его счету несколько сезонов в составе омского "Авангарда", в составе которого стал обладателем Кубка европейских чемпионов (2005) и Кубка Континента (2011).

В составе сборной Чехии Ягр становился чемпионом мира (2005, 2010) и победителем Олимпийских игр (1998). Также в активе форварда бронзовые медали Игр-2006 и двух чемпионатов мира (1990, 2011). Он завершил выступление в сборной в 2015 году на домашнем чемпионате мира.

Последние два года Ягр провел во "Флориде", в прошедшем сезоне на его счету 46 (16+30) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Чех занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю (1914), третье место - по числу заброшенных шайб в лиге (765), четвертое - по количеству проведенных игр (1711).