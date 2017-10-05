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Малкин и Тарасенко отметились голевыми передачами в первом матче нового сезона НХЛ

Спорт
5 октября, 6:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

"Сент-Луис" обыграл "Питтсбург" в овертайме со счетом 5:4, Владимир Тарасенко отдал одну голевую передачу, Евгений Малкин - две

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Евгений Малкин

Евгений Малкин

© AP Photo/Gene J. Puskar

ТАСС, 5 октября. "Сент-Луис" обыграл "Питтсбург" со счетом 5:4 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который стартовал в ночь на четверг.

Встреча состоялась в Питтсбурге (штат Пенсильвания), перед игрой под своды стадиона PPG Paints-Arena был поднят стяг в честь победы команды в Кубке Стэнли 2017 года. Перед каждым матчем стартового игрового дня состоялась минута молчания в память о погибших во время стрельбы на концерте в Лас-Вегасе 1 октября.

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В составе "Сент-Луиса" шайбы забросили Брэйден Шенн (9-я минута), Колтон Парейко (18), Алекс Пьетранджело (36, 62) и Пол Штясны (44). У "Питтсбурга" отличились Джастин Шультц (7), Олли Мяятя (33), Сидни Кросби (54) и Конор Шири (55).

Российские нападающие Владимир Тарасенко ("Сент-Луис") и Евгений Малкин ("Питтсбург") отметились результативными передачами. Тарасенко сыграл в матче 19 минут 5 секунд, отдал одну результативную передачу, нанес один бросок и провел два силовых приема. Малкин провел на площадке 20 минут, успев отметиться двумя голевыми передачами и тремя бросками по воротам "Сент-Луиса".

Лучшим игроком встречи был признан Пьетранджело, сделавший дубль. Второй звездой стал Штясны, третьей - Кросби.

В следующем матче в ночь на пятницу "Питтсбург" на выезде сыграет против "Чикаго", "Сент-Луис" 7 октября дома встретится с "Далласом".

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